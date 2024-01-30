Чендлер предложил Макгрегору подраться на турнире UFC 300

Боец UFC Майкл Чендлер обратился к экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору с предложением провести бой на UFC 300.

«Конор здоров, так почему бы не подраться на UFC 300? Прошло 2,5 года с момента твоего прошлого поединка... слезай с яхты, парень», — написал Чендлер в соцсетях.

На что Макгрегор ответил ему: «На яхте есть зал».

На счету 35-летнего ирландца 22 победы и шесть поражений в 28 боях в MMA. В своём последнем поединке летом 2021 года на турнире UFC 264 боец потерпел поражение, получив перелом ноги.

Ранее Макгрегор заявил, что близок к договорённости о поединке на UFC 300.