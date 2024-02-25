Мастера удушающих: Немков сокрушил Каппелоццу на турнире PFL и Bellator, а Сарнавский завоевал первый титул в карьере

Вадим Немков взял верх над Бруно Каппелоццей на турнире PFL vs. Bellator, который прошёл в Эр-Рияде. Во втором раунде экс-чемпион в полутяжёлом весе чуть было не оказался в нокдауне, но сразу же перевёл бразильца на настил и провёл удушающий приём. В свою очередь, Александр Сарнавский досрочно расправился с Магомедом Сулумовым и завоевал титул AMC Fight Nights в лёгком весе, а Иван Штырков проиграл Вагабу Вагабову в поединке по правилам кикбоксинга.

Победа Немкова и разгром PFL

Турнир в Эр-Рияде обещал стать важным событием в истории смешанных единоборств. На протяжении последних лет многие болельщики жаждали увидеть поединки между представителями двух промоушенов, призванных выявить, в каком именно выступают сильнейшие спортсмены. И наконец эта возможность появилась, пусть к этому моменту бойцы PFL и Bellator фактически представляли одну, объединённую лигу. Так или иначе, вывеска была более чем впечатляющая, особенно с учётом присутствия среди участников таких звёзд MMA, как Йоэль Ромеро, Райан Бейдер, Тиаго Сантос и Вадим Немков.

Безусловно, российские болельщики прежде всего ожидали схватки с участием экс-чемпиона Bellator в 93 кг, добровольно оставившего трофей ради перехода в тяжёлую категорию. Было крайне любопытно узнать, способен ли не отличающийся выдающимися габаритами Немков на равных конкурировать с представителями самого престижного дивизиона и добиваться там успехов. Правда, однозначно ответить на эти вопросы на основании дуэли с Бруно Каппелоццей было крайне сложно. Ведь бразилец сам был бывшим полутяжем. Однако в 2021-м это не помешало ему одержать победу в Гран-при PFL и завоевать не только чемпионский титул, но и $1 млн призовых.

В итоге за сутки до боя вес Немкова составил 108 кг — почти на 16 кг больше, чем перед его предыдущей битвой с Йоэлем Ромеро. При этом Вадим оказался пусть и всего на 950 г, но тяжелее Каппелоццы, превосходящего его в росте на пять сантиметров. Ввиду этого россиянин выглядел заметно массивнее бразильца.

Первые минуты дуэли получились очень напряжёнными. Немкову не удалось осуществить проход в ноги, а в стойке он начал понемногу доминировать над Каппелоццей лишь ближе к середине раунда. Стали проходить двоечки, да и хай-кики несли серьёзную угрозу для бразильца, на лице которого появилось рассечение. В итоге Бруно стал всё реже находить нужную ему дистанцию. Последовали частые провалы, за которые Вадим его регулярно наказывал, не забывая соблюдать рекомендации располагавшегося в углу Фёдора Емельяненко. Тот советовал атаковать серийно, как они и отрабатывали на лапах.

Казалось, в таком ритме спортсмены будут биться все три отрезка. Тем удивительнее получилась развязка, наступившая уже во втором. Каппелоцца очень здорово сработал в размене и чуть было не отправил Немкова на настил, однако тот продемонстрировал не только стойкость, но и способность трезво мыслить в критических ситуациях. Вадим тотчас же вспомнил о борьбе, эффектно уложил Бруно на землю и провёл ручной треугольник из фулл-маунта. Бразилец не стал стучать, предпочтя потерять сознание. Россиянин одержал первую победу в тяжёлом весе с 2015 года и отпраздновал её на троне, а специально изготовленный для этого турнира трофей получил из рук самого Майка Тайсона.

«Для меня это новая ступень... Надеюсь, с этого боя начнётся моя карьера в тяжах… Я хотел бы бой за титул. Стать чемпионом… Пояс очень красивый. Он впечатлил меня, когда только я увидел его. С гордостью привезу его домой в Россию. Хотел бы посвятить эту победу святому Белогорью», — сказал Немков.

Если предварительная программа шоу запомнилась успехами экс-чемпионки мира по боксу Клариссы Шилдс и внука Мухаммеда Али — Бьяджо Али Уолша, то основная — доминированием представителей Bellator. Эй Джею Макки хватило всего 70 секунд для победы над Клэем Коллардом, которого тот поймал на рычаг локтя из позиции «треугольник». А Йоэль Ромеро пусть и был вынужден провести все три раунда, всё же справился с Тиаго Сантосом. В битве ветеранов 46-летний кубинец был хитрее и по полочкам разобрал бразильца. С помощью сокрушительных лоу-киков он максимально замедлил его, после чего переиграл в стойке. В итоге он взял верх единогласным решением судей.

Счёт 4-0 в противостоянии Bellator и PFL установил Джейсон Джексон. Изначально он должен был биться с Магомедом Магомедкеримовым, но тот получил травму и был заменён на Рэя Купера — третьего. И тот не сумел составить должной конкуренции. Ещё в первом раунде он подвергся настоящему избиению, а во втором пропустил очередной удар по ноге и рухнул на канвас. Ямаец набросился на него, заставив судью вмешаться.

Прервать успешную серию бойцов Bellator не сумел и Импа Касанганай, хотя был близок к этому. Во втором раунде он чуть было не нокаутировал Джонни Эблина, но тот чудесным образом выстоял и за счёт фирменной борьбы вернул себе инициативу. А в заключительной пятиминутке он развил своё преимущество, склонив на свою сторону двух из трёх членов жюри. Однако тотального разгрома всё же удалось избежать. Ренан Ферейра катком проехался по Райану Бейдеру и сокрушил его всего за 23 секунды. Буквально в первом же размене американец пропустил правый в челюсть и восстановиться не смог.

Триумф Сарнавского и поражение Штыркова

В свою очередь, в России также состоялись два крайне ожидаемых турнира. Так, в пятницу первое шоу в 2024 году провёл AMC Fight Nights, на этот раз порадовавший поклонников из столицы. И хотя программа не изобиловала громкими именами, главный поединок вечера был достоин внимания. Ведь в нём за титул в лёгком весе сражались Магомед Сулумов и один из главных ветеранов отечественных MMA — Александр Сарнавский.

К этому моменту 35-летний спортсмен успел провести 48 схваток и одержать четыре десятка побед, но ни разу не был чемпионом, хотя был в шаге от триумфа в Гран-при Bellator — 2013, а восемь лет спустя чуть было не завоевал пояс ACA. Тогда он отработал все пять раундов с Абдул-Азизом Абдулвахабовым, но уступил единогласным решением судей. И хотя впоследствии ещё выиграл три раза подряд, очередной шанс побороться за почётное звание не получил и перешёл в AMC Fight Nights.

И там ему с ходу представилась возможность закрыть гештальт. Однако встреча с Сулумовым уж точно не обещала стать лёгкой прогулкой. Пусть на старте карьеры тот потерпел два поражения, впоследствии добился колоссального прогресса. На момент дуэли с Сарнавским его беспроигрышная серия составляла восемь боёв, причём в последнем из них он всего за 44 секунды заставил сдаться Ахмеда Алиева.

Против Сарнавского говорило и то, что в последний раз он бился аж в октябре 2022 года, а по правилам MMA и того раньше — в мае. И было сложно предсказать, как столь длительный простой скажется на возрастном атлете. Поначалу всё складывалось для него не очень удачно. Уже в середине первого раунда Сулумов провёл несколько жёстких комбинаций и чуть было не уложил претендента на канвас. Но тот чудом устоял.

Казалось, Александр вновь оступится в самый нужный момент, но уже в концовке отрезка воспрянул духом и сам бросился в атаку, заметно остудив пыл молодого соперника. И это стало лишь небольшим превью к произошедшему в середине второй пятиминутки. Серией мощнейших хуков Сарнавский опрокинул Сулумова на землю и разбил ему лицо, а оставшееся до гонга время провёл в доминирующей позиции в партере. У рефери было достаточно поводов вмешаться и прекратить избиение чемпиона, но тот позволил ему дотерпеть до перерыва.

Магомед сделал выводы и попытался воспользоваться пробелами Александра в борьбе, как до него делали многие другие. Сначала он в этом преуспел. Успешный тейкдаун дал ему возможность прийти в себя и завладеть инициативой, но всё испортило неудачное решение провести гильотину. Сарнавский вырвался и вновь оказался сверху, а за 32 секунды до гонга пробрался за спину и сам набросил удушающий. Сулумову оставалось лишь постучать и наблюдать за тем, как Александр бурно празднует завоевание первого титула в карьере.

Спустя сутки в Тюмени состоялся турнир RCC 18, который венчало противостояние ещё одного чемпиона AMC Fight Nights, Вагаба Вагабова, и звёздного Ивана Штыркова. Правда, дрались они по правилам не смешанных единоборств, а кикбоксинга. Как сказал последний в интервью RT, причиной тому могли быть проблемы противника с плечами, не позволяющие в полной мере демонстрировать борцовские навыки. Но в стойке он был по-прежнему очень опасен.

Тем не менее в первом раунде продемонстрировать своё мастерство не смог ни один из соперников. Штырков и Вагабов чрезмерно осторожничали, а точными попаданиями отмечались крайне редко, пусть иногда и радовали тюменских болельщиков неожиданными ходами. Штырков исполнил вертушку на последних секундах, но этого было явно недостаточно. Так посчитал и рефери, призвавший спортсменов работать активнее, ведь судьям попросту нечего было оценивать.

Не сказать, чтобы после этого бойцы встрепенулись и бросились колотить друг друга, но выбрасывать удары стали хоть немного, но чаще. И постепенно преимущество Вагабова стало всё более осязаемым. Высокорослый и длиннорукий атлет грамотно контролировал дистанцию и выстреливал комбинациями, регулярно находя бреши в обороне соперника. Штыркову же оставалось лишь действовать на контратаках и пробовать удивлять оппонента нестандартными решениями. Одними из них стали размашистый хай-кик и бэкфист с разворота, отбросивший Вагаба к сетке.

Тем не менее превосходство Вагабова чувствовалось, а в третьем раунде он стал смотреться ещё лучше. Штырков пытался огрызаться и в одном из эпизодов даже неплохо попал правым прямым, но перехватить инициативу так и не сумел. И уступил на карточках всех пяти судей, потерпев четвёртое поражение в последних пяти поединках. Вагаб же выиграл четвёртую схватку подряд и первую с 2005 года — по кикбоксингу.