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Немков победил удушающим Каппелоццу после возвращения в тяжёлый вес

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Чемпион Bellator россиянин Вадим Немков нанёс поражение обладателю пояса PFL бразильцу Бруно Каппелоцце.

Бой в тяжёлой весовой категории в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился победой россиянина удушающим приёмом (ручной треугольник) во втором раунде.

Поединок прошёл в рамках турнира между чемпионами PFL и Bellator.

Российский боец смешанных единоборств с 2016 года выступал в полутяжёлом весе, но недавно принял решение опять вернуться в тяжёлый.

На счету 31-летнего Немкова 18 побед и два поражения в MMA. 21 июня россиянин возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.

В активе 34-летнего Каппелоцци 14 побед и семь поражений.

Ранее сообщалось, что Вагаб Вагабов одержал победу над Иваном Штырковым на турнире RCC 18 в Тюмени.

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