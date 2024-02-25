Немков победил удушающим Каппелоццу после возвращения в тяжёлый вес

Чемпион Bellator россиянин Вадим Немков нанёс поражение обладателю пояса PFL бразильцу Бруно Каппелоцце.

Бой в тяжёлой весовой категории в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился победой россиянина удушающим приёмом (ручной треугольник) во втором раунде.

Поединок прошёл в рамках турнира между чемпионами PFL и Bellator.

Российский боец смешанных единоборств с 2016 года выступал в полутяжёлом весе, но недавно принял решение опять вернуться в тяжёлый.

На счету 31-летнего Немкова 18 побед и два поражения в MMA. 21 июня россиянин возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.

В активе 34-летнего Каппелоцци 14 побед и семь поражений.

Ранее сообщалось, что Вагаб Вагабов одержал победу над Иваном Штырковым на турнире RCC 18 в Тюмени.