Немков хотел бы провести бой за титул в тяжёлом весе

Чемпион Bellator россиянин Вадим Немков рассказал, почему принял решение вернуться в тяжёлую весовую категорию.

«Для меня это новая ступень в карьере. Надеюсь, с этого боя начнётся моя карьера в тяжах. Я хотел бы бой за титул. Стать чемпионом», — сказал спортсмен после боя.

Немков нанёс поражение обладателю пояса PFL бразильцу Бруно Каппелоцце в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) удушающим приёмом (ручной треугольник) во втором раунде.

После поединка Немков сел на трон, обернувшись в российский флаг. Схватка прошла в рамках турнира между чемпионами PFL и Bellator.

Российский боец смешанных единоборств с 2016 года выступал в полутяжёлом весе, но недавно принял решение опять вернуться в тяжёлый.

На счету 31-летнего Немкова 18 побед и два поражения в MMA. Он возглавляет рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.

Ранее сообщалось, что Вагаб Вагабов одержал победу над Иваном Штырковым на турнире RCC 18 в Тюмени.