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Боец Токов объяснил, почему не хотел бы жить в Москве

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Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов рассказал, почему не хотел бы жить в Москве.
Боец Токов объяснил, почему не хотел бы жить в Москве
  • globallookpress.com
  • © Matt Davies/Keystone Press Agency

«Лично я бы не хотел переезжать в Москву. Я там неоднократно был — и на сборах, и проездом. Быть может, нужно немного пожить, чтобы понять, моё это или нет. Но пока склоняюсь к отрицательному ответу.

Несколько раз проходил там реабилитацию после травмы, приезжал на машине. В итоге дорога в 5 км от дома до клиники занимала у меня час. Потом ещё час-полтора до другой больницы, ещё столько же до зала. В итоге выезжал утром, а возвращался вечером. Ужинал и ложился спать. Это не жизнь. (Смеётся.) Если бы осесть в каком-то районе, где в доступности были бы зал, детский сад, то можно было бы задуматься», — заявил Токов RT.

Полностью интервью Токова читайте на сайте RT.

Ранее Токов вспомнил, как проводил четыре поединка за год в 2015-м.

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