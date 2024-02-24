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Токов: у меня пропадает инстинкт самосохранения, когда бьюсь слишком часто

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Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов вспомнил, как проводил четыре поединка за год в 2015.

«Для меня год завершался сражением с Эй Джей Мэттьюсом на RIZIN. Было нормально, никаких сложностей не почувствовал. А в начале провёл три боя за три месяца — вот это было тяжеловато: постоянные весогонки, необходимость держать себя в тонусе и отсутствие возможности развиваться. Когда дерёшься в таком ритме, ты не можешь набрать физику, изучить что-то новое. Ты просто поддерживаешь форму.

В моём случае сложность ещё и в том, что у меня пропадает инстинкт самосохранения, когда бьюсь слишком часто. Нет того мандража, который обычно испытываю перед поединками. Бывало, заходил в клетку и мне неважно, с кем буду драться. Для меня провести бой было всё равно что выпить чаю. И пару раз это сыграло со мной злую шутку. Как говорит Майк Тайсон, страх — это огонь, который может либо сжечь тебя, либо согреть. Он должен присутствовать, но тебе нужно его контролировать. А у меня этого чувства попросту не было», — заявил Токов RT.

Полностью интервью Токова читайте на сайте RT.

Ранее Токов высказал мнение касательно реванша с Магомедом Исмаиловым.

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