Токов — о реванше с Исмаиловым: можно сказать, что это бой года
- globallookpress.com
- © Matt Davies/Keystone Press Agency
«Это очень любопытно, медийно. Думаю, в России он вызовет огромный ажиотаж, множество людей будет наблюдать за ним. Да ещё и я наконец смогу войти в клетку. Крутой поединок, возможность выступить перед родными болельщиками», — заявил Токов RT.
Он также ответил на вопрос, является ли их поединок главной афишей в 2024 году.
«Не могу сказать, не знаю. Но если учитывать популярность Магомеда, думаю, да. Можно сказать, что это бой года. (Смеётся.) Это тот случай, когда Исмаилов работает за себя и за того парня», — добавил Токов.
Полностью интервью Токова читайте на сайте RT.
Ранее Чимаев объяснил, почему отказался от боя с Эдвардсом на турнире UFC 300.