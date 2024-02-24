Токов — о реванше с Исмаиловым: можно сказать, что это бой года

Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов высказал мнение касательно реванша с Магомедом Исмаиловым.

«Это очень любопытно, медийно. Думаю, в России он вызовет огромный ажиотаж, множество людей будет наблюдать за ним. Да ещё и я наконец смогу войти в клетку. Крутой поединок, возможность выступить перед родными болельщиками», — заявил Токов RT.

Он также ответил на вопрос, является ли их поединок главной афишей в 2024 году.

«Не могу сказать, не знаю. Но если учитывать популярность Магомеда, думаю, да. Можно сказать, что это бой года. (Смеётся.) Это тот случай, когда Исмаилов работает за себя и за того парня», — добавил Токов.

Полностью интервью Токова читайте на сайте RT.

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