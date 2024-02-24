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Чимаев объяснил, почему отказался от боя с Эдвардсом на турнире UFC 300

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Боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, почему он принял решение отказаться от боя с британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300.

«Они хотели, чтобы я дрался на UFC 300, но я сказал, что для меня слишком мало времени, чтобы спуститься в полусредний вес. Бой с Эдвардсом не был гарантирован на 100% — мой менеджер сказал: может, да, а может, и нет. Но мой брат сказал не делать этого в Рамадан», — сказал Чимаев в интервью FCR MMA.

Боец 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее сообщалось, что Чимаев обратился к Дю Плесси после его победы над Стрикландом на UFC 297.

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