Чимаев обратился к дю Плесси после его победы над Стрикландом на UFC 297

Боец смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал победу южноафриканца Дрикуса дю Плесси над американцем Шоном Стрикландом в главном поединке 297-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Торонто (Канада).

«Скоро увидимся, Биплиси. UFC 300», — написал Чимаев в социальных сетях.

Поединок на «Скоушабэнк Арене» продлился все пять раундов и завершился победой южноафриканского бойца раздельным решением судей.

30-летний Дю Плесси стал обладателем пояса UFC в средней весовой категории.

На его счету 21 победа и два поражения в MMA. У 32-летнего Стрикланда 28 побед при шести поражениях.

Ранее стало известно, что американка Ракель Пеннингтон победила бразильянку Майру Буэно Силву и стала чемпионкой UFC в легчайшем весе.