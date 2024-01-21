Чимаев обратился к дю Плесси после его победы над Стрикландом на UFC 297
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«Скоро увидимся, Биплиси. UFC 300», — написал Чимаев в социальных сетях.
Поединок на «Скоушабэнк Арене» продлился все пять раундов и завершился победой южноафриканского бойца раздельным решением судей.
30-летний Дю Плесси стал обладателем пояса UFC в средней весовой категории.
На его счету 21 победа и два поражения в MMA. У 32-летнего Стрикланда 28 побед при шести поражениях.
Ранее стало известно, что американка Ракель Пеннингтон победила бразильянку Майру Буэно Силву и стала чемпионкой UFC в легчайшем весе.