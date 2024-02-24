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Физиев: у Макгрегора денег предостаточно и просто нет мотивации драться

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рафаэль Физиев высказался о возможном возвращении ирландца Конора Макгрегора в октагон.
Физиев: у Макгрегора денег предостаточно и просто нет мотивации драться
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Roach

«А зачем ему это? Ради чего бойцы вообще выходят в октагон? Чтобы заработать. У Макгрегора денег предостаточно и просто нет мотивации драться. Может, он даже и вернётся, но без прежнего рвения и желания. К тому же нельзя забывать о тяжелейшем переломе ноги, полученном во встрече с Порье. Такие травмы бесследно не проходят. Конор в любом случае останется опасным, но едва ли включится в гонку за чемпионским поясом», — заявил Физиев RT.

Полностью интервью Физиева читайте на сайте RT.

Ранее Физиев назвал главную ошибку, из-за которой потерпел поражение в поединке UFC 286 против Джастина Гэтжи.

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