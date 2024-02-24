Физиев — о поражении от Гэтжи: захлестнули эмоции, не сумел сам себя перебороть

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рафаэль Физиев назвал главную ошибку, из-за которой потерпел поражение в поединке UFC 286 против Джастина Гэтжи.

«Я её осознал уже по ходу третьего раунда, но не смог остановиться. Только представьте себе. Лондон. Забитая до отказа арена. Ты дерёшься в соглавном бою. Выбрасываешь удар за ударом и слышишь, как толпа ревёт. А я это люблю. Когда бился с Джастином — кайфовал. Я даже не могу вам передать эти ощущения. Меня поймут только профессиональные бойцы, которые сами выходят в клетку. И они кайфуют, как и я. Прекрасно помню это чувство. Я бью и бью, а болельщики кричат всё громче. А я хочу, чтобы они дали ещё эмоций. Захлестнуло», — заявил Физиев RT.

По его словам он понимал, что выигрывает.

«В том-то и состояла главная ошибка — не сумел сам себя перебороть. В этом и есть весь Рафа Физиев. Я выхожу и жду заряда от зрителей. Если людям нравится, как я дерусь, то стараюсь продолжать в том же духе», — добавил Физиев.

Полностью интервью Физиева читайте на сайте RT.

Ранее Физиев рассказал о восстановлении после полного разрыва связок колена, полученного в поединке с Матеушем Гамротом на UFC Fight Night 228.