Магомедов: если Чимаев травмируется, готов выйти на замену в бою с Адесаньей

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов высказался о возможном бое Хамзата Чимаева с Исраэлем Адесаньей.

«Я бы хотел, чтобы такой бой состоялся. Потому что, если вдруг Чимаев травмируется, я смогу выйти на замену и дать людям то, чего они ждут от двух ударников. Думаю, такие искры мало кого оставят равнодушным», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

29-летний боец по прозвищу Шара Буллет дебютировал в UFC 21 октября 2023-го и победил бразильца Бруно Силву единогласным решением судей.

На счету Магомедова 12 побед в 12 поединках MMA и первая победа в UFC. У Силвы — 23 победы и десять поражений.

Ранее чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия изъявил желание провести поединок с российским обладателем пояса в лёгком весе Исламом Махачевым.