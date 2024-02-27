Магомедов: если Чимаев травмируется, готов выйти на замену в бою с Адесаньей
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«Я бы хотел, чтобы такой бой состоялся. Потому что, если вдруг Чимаев травмируется, я смогу выйти на замену и дать людям то, чего они ждут от двух ударников. Думаю, такие искры мало кого оставят равнодушным», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».
29-летний боец по прозвищу Шара Буллет дебютировал в UFC 21 октября 2023-го и победил бразильца Бруно Силву единогласным решением судей.
На счету Магомедова 12 побед в 12 поединках MMA и первая победа в UFC. У Силвы — 23 победы и десять поражений.
Ранее чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия изъявил желание провести поединок с российским обладателем пояса в лёгком весе Исламом Махачевым.