Топурия: хочу подраться с Махачевым, я стану двойным чемпионом UFC
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«Я не хочу реванша с Волкановски — хочу порадовать болельщиков, а Волк пусть отдохнёт. Ещё один бой — и потом я подерусь с Исламом Махачевым. Нет сомнений, что я стану двойным чемпионом», — цитирует Топурию Marca.
Напомним, что Топурия победил австралийца Александера Волкановски на турнире UFC 298 в США и стал обладателем пояса. Бой завершился нокаутом во втором раунде.
Ранее сообщалось, что Топурия нанесёт первый удар по мячу в матче между «Реалом» и «Севильей».