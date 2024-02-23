Топурия: хочу подраться с Махачевым, я стану двойным чемпионом UFC

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия изъявил желание провести поединок с российским обладателем пояса в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Я не хочу реванша с Волкановски — хочу порадовать болельщиков, а Волк пусть отдохнёт. Ещё один бой — и потом я подерусь с Исламом Махачевым. Нет сомнений, что я стану двойным чемпионом», — цитирует Топурию Marca.

Напомним, что Топурия победил австралийца Александера Волкановски на турнире UFC 298 в США и стал обладателем пояса. Бой завершился нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Топурия нанесёт первый удар по мячу в матче между «‎Реалом» и «‎Севильей».