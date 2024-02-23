Mundo Deportivo: Топурия нанесёт первый удар по мячу в матче «‎Реал Мадрид» и «‎Севильи»

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия планирует нанести символический первый удар по мячу в матче между «‎Реалом» и «‎Севильей».

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