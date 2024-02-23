Mundo Deportivo: Топурия нанесёт первый удар по мячу в матче «Реал Мадрид» и «Севильи»
Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия планирует нанести символический первый удар по мячу в матче между «Реалом» и «Севильей».
- Gettyimages.ru
- © Europa Press Entertainment
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Напомним, что Топурия победил Волкановски на турнире UFC 298 в США. Бой завершился нокаутом во втором раунде.
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