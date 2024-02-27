Впервые за два года в России будет разыгран региональный пояс WBA

Российский боксёр Алексей Мазур проведёт поединок с Саиди Мколой из Танзании за титул WBA Asia в лёгком весе в Майкопе.

Впервые с конца февраля 2022 года на турнире на территории России будет разыгран пояс Всемирной боксёрской ассоциации.

Мазур (9-0, КО 5) 8 марта в Майкопе (Республика Адыгея) на турнире «Бетсити. Вечер бокса» проведёт 10-раундовый бой с не знающим поражений Мколой (9-0-1, КО 5).

Чемпион России — 2018 Мазур дебютировал на профессиональном ринге в мае 2018 года и за это время успел одержать девять побед. В августе 2022 года Мазур сумел завоевать пояс чемпиона России в лёгком весе.

Мкола в 2023 году одержал три победы. При этом все свои поединки на профессиональном ринге африканец провёл на территории Танзании.

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