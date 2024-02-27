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Абдель-Азиз: Махачев проведёт в 2024 году как минимум два боя

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Менеджер бойца смешанных единоборств (MMA) Ислама Махачева Али Абдель-Азиз рассказал, сколько поединков проведёт его клиент в 2024 году.
Абдель-Азиз: Махачев проведёт в 2024 году как минимум два боя
  • Gettyimages.ru

«Вне зависимости от того, какие даты предложит Исламу UFC, он проведёт в этом году как минимум два боя. Это 100%», — цитирует Али Абдель-Азиза The Schmo. 

Свой последний поединок россиянин провёл в октябре, где второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее тренер Махачева заявил, что следующий бой россиянина может пройти в июне.

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