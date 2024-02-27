Абдель-Азиз: Махачев проведёт в 2024 году как минимум два боя

Менеджер бойца смешанных единоборств (MMA) Ислама Махачева Али Абдель-Азиз рассказал, сколько поединков проведёт его клиент в 2024 году.

«Вне зависимости от того, какие даты предложит Исламу UFC, он проведёт в этом году как минимум два боя. Это 100%», — цитирует Али Абдель-Азиза The Schmo.

Свой последний поединок россиянин провёл в октябре, где второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее тренер Махачева заявил, что следующий бой россиянина может пройти в июне.