Тренер Махачева считает, что следующий бой россиянина может пройти в июне

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, ожидает, что следующий бой россиянина состоится в июне.

«Рамадан заканчивается в апреле, после этого ему потребуется, наверное, два месяца на подготовку. Поэтому да, июнь. Надеюсь, он получит два поединка» — приводит слова Мендеса Youtube‑канал Helen Yee Sports.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее Махачев обратился к Алексу Волкановски после его поражения в бою с Илией Топурией.