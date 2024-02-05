RT в Telegram
Подпишись

Махачев заявил, что проведёт следующий бой в июне или июле

Короткая ссылка
Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, когда проведёт следующий поединок.

«Мой следующий бой будет в июне или июле. Но я по-прежнему тренируюсь каждый день, потому что я чемпион, я должен защищать свой пояс, должен быть готов к этому», — цитирует Махачева MMA Squad.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Волкановски заявил, что рассчитывает на реванш с Махачевым в будущем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить