Махачев заявил, что проведёт следующий бой в июне или июле

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, когда проведёт следующий поединок.

«Мой следующий бой будет в июне или июле. Но я по-прежнему тренируюсь каждый день, потому что я чемпион, я должен защищать свой пояс, должен быть готов к этому», — цитирует Махачева MMA Squad.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Волкановски заявил, что рассчитывает на реванш с Махачевым в будущем.