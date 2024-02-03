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Волкановски заявил, что рассчитывает на реванш с Махачевым в будущем

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Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александер Волкановски высказался о возможном поединке с россиянином Исламом Махачевым в будущем.
Волкановски заявил, что рассчитывает на реванш с Махачевым в будущем
  • Gettyimages.ru

«Сейчас я собираюсь подготовиться к бою с Топурией и разобраться с ним, а потом уже посмотрим, что будет дальше. Но я несомненно вижу лёгкий вес в своих дальнейших планах», — приводит слова Волкановски ESPN US.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Титульный бой между Топурией и Волкановски состоится 17 февраля в Анахайме (США).

Ранее Ян провёл спарринг с Волкановски перед боем с Сонгом.

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