Пётр Ян провёл спарринг с Волкановски перед боем с Сонгом
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В рамках подготовки россиянин провёл спарринг с чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории австралийцем Александером Волкановски. Видео с их участием появилось на просторах социальных сетей.
Бой Яна с Сонгом состоится на турнире UFC 299 в Майами. Мероприятие пройдёт в ночь на 10 марта.
Всего на счету 30-летнего Петра 21 поединок, в которых он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.
Ранее Фёдор Емельяненко пожелал экс-чемпиону UFC Яну выйти из полосы неудач.