Пётр Ян провёл спарринг с Волкановски перед боем с Сонгом

Российский боец смешанных единоборств в легчайшей весовой категории Пётр Ян готовится к поединку с китайцем Ядонгом Сонгом.

В рамках подготовки россиянин провёл спарринг с чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории австралийцем Александером Волкановски. Видео с их участием появилось на просторах социальных сетей.

Бой Яна с Сонгом состоится на турнире UFC 299 в Майами. Мероприятие пройдёт в ночь на 10 марта.

Всего на счету 30-летнего Петра 21 поединок, в которых он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.

Ранее Фёдор Емельяненко пожелал экс-чемпиону UFC Яну выйти из полосы неудач.