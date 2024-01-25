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Пётр Ян провёл спарринг с Волкановски перед боем с Сонгом

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Российский боец смешанных единоборств в легчайшей весовой категории Пётр Ян готовится к поединку с китайцем Ядонгом Сонгом.
Пётр Ян провёл спарринг с Волкановски перед боем с Сонгом
  • Gettyimages.ru

В рамках подготовки россиянин провёл спарринг с чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории австралийцем Александером Волкановски. Видео с их участием появилось на просторах социальных сетей.

Бой Яна с Сонгом состоится на турнире UFC 299 в Майами. Мероприятие пройдёт в ночь на 10 марта.

Всего на счету 30-летнего Петра 21 поединок, в которых он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.

Ранее Фёдор Емельяненко пожелал экс-чемпиону UFC Яну выйти из полосы неудач.

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