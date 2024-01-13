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Фёдор Емельяненко пожелал экс-чемпиону UFC Яну выйти из полосы неудач

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Бывший глава Союза ММА России Фёдор Емельяненко высказался об экс-чемпионе UFC Петре Яне.
Фёдор Емельяненко пожелал экс-чемпиону UFC Яну выйти из полосы неудач
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Ян изначально показал себя как боец. Я увидел его впервые на чемпионате России по ММА. Тогда он стал серебряным призёром, и после этого я следил за его карьерой. Дай бог, чтобы те неприятности, которые возникали, чтобы те испытания, которые были в его карьере, прошли», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном пресс-службой бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Ян в марте уступил Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. После этого боец не выходил в октагон. Россиянин в конце сентября сообщил, что перенёс операцию.

Следующий поединок Ян проведёт против китайца Сонг Ядонга. Бой состоится на турнире UFC 299 в Майами.

Ранее чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев сообщил, что будет готов провести свой следующий поединок в марте 2024 года.

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