Махачев: я буду готов побить кого-нибудь в марте, либо встретимся после Рамадана

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев сообщил, что будет готов провести свой следующий поединок в марте 2024 года.

«Я буду готов побить кого-нибудь в марте, либо встретимся после Рамадана», — написал Махачев в социальных сетях.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Волкановски заявил, что дважды проиграл Махачеву из-за жадности.