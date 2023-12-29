Махачев: я буду готов побить кого-нибудь в марте, либо встретимся после Рамадана
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«Я буду готов побить кого-нибудь в марте, либо встретимся после Рамадана», — написал Махачев в социальных сетях.
21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.
На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Ранее Волкановски заявил, что дважды проиграл Махачеву из-за жадности.