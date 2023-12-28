RT в Telegram
Подпишись

Волкановски заявил, что дважды проиграл Махачеву из-за жадности

Короткая ссылка
Австралийский боец Александр Волкановски прокомментировал два подряд поражения в поединках с Исламом Махачевым.
Волкановски заявил, что дважды проиграл Махачеву из-за жадности
  • Gettyimages.ru

«Мне повезло, что у меня всё ещё есть пояс. Я стал жадным. Я хотел выиграть ещё один пояс. Но это часть ММА. По крайней мере, я всё ещё могу защищать свой титул», — цитирует Волкановски сайт UFC.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийским бойцом. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил его нокаутом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Махачев признан бойцом года по версии ESPN.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить