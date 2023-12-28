Волкановски заявил, что дважды проиграл Махачеву из-за жадности
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«Мне повезло, что у меня всё ещё есть пояс. Я стал жадным. Я хотел выиграть ещё один пояс. Но это часть ММА. По крайней мере, я всё ещё могу защищать свой титул», — цитирует Волкановски сайт UFC.
21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийским бойцом. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил его нокаутом в первом раунде.
Ранее сообщалось, что Махачев признан бойцом года по версии ESPN.