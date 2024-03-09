Джошуа нокаутировал Нганну в боксёрском поединке на шоу в Эр-Рияде

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBFO Энтони Джошуа одержал досрочную победу над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну на турнире, который завершился в Эр-Рияде.

Поединок между Джошуа и Нганну завершился во втором раунде. Уже в первом отрезке британец уложил камерунца на канвас, а во втором дважды отправил того на пол. После второго падения экс-чемпион UFC подняться не сумел.

В активе Джошуа стало 28 побед и три поражения. Нганну проиграл второй профессиональный бой в карьере.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Магомед Курбанов уступил техническим нокаутом Исраилу Мадримову в поединке за титул суперчемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBA.