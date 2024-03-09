Джошуа после победы над Нганну хочет получить титульный бой
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«В тяжёлом весе достаточно одного удара, если бы его получил я, люди бы сказали, что я должен завершить карьеру и что мне конец. Но я имею в виду, что всегда нужно иметь амбиции, чтобы побороться за пояс», — цитирует Джошуа RMC Sport.
34-летний британский боксёр признался, что «продолжает работать день за днём».
«И кто знает, куда это меня приведёт. Пока я здесь, стараюсь получить от бокса как можно больше», — заключил Джошуа.
Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBF Энтони Джошуа одержал досрочную победу над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну на турнире в Эр-Рияде.
В активе Джошуа теперь 28 побед и три поражения. Нганну проиграл второй профессиональный бой в карьере.
Ранее сообщалось, что российский боксёр Магомед Курбанов уступил техническим нокаутом Исраилу Мадримову в поединке за вакантный чемпионский пояс WBA в первом среднем весе.