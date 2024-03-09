RT в Telegram
Подпишись

Джошуа после победы над Нганну хочет получить титульный бой

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по боксу Энтони Джошуа дал понять, что готов к титульному поединку.
Джошуа после победы над Нганну хочет получить титульный бой
  • Gettyimages.ru

«В тяжёлом весе достаточно одного удара, если бы его получил я, люди бы сказали, что я должен завершить карьеру и что мне конец. Но я имею в виду, что всегда нужно иметь амбиции, чтобы побороться за пояс»,  — цитирует Джошуа RMC Sport.

34-летний британский боксёр признался, что «продолжает работать день за днём».

«И кто знает, куда это меня приведёт. Пока я здесь, стараюсь получить от бокса как можно больше», — заключил Джошуа.

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBF Энтони Джошуа одержал досрочную победу над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну на турнире в Эр-Рияде.

В активе Джошуа теперь 28 побед и три поражения. Нганну проиграл второй профессиональный бой в карьере.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Магомед Курбанов уступил техническим нокаутом Исраилу Мадримову в поединке за вакантный чемпионский пояс WBA в первом среднем весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить