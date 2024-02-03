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Титульный бой Фьюри — Усик перенесён на 18 мая

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Стала известна дата перенесённого поединка между обладателем пояса WBC в тяжёлой весовой категории Тайсоном Фьюри и чемпионом мира WBA, WBO и IBF Александром Усиком.
Титульный бой Фьюри — Усик перенесён на 18 мая
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Pantling

Титульный бой состоится 18 мая в Саудовской Аравии, сообщает Sky Sport со ссылкой на организаторов турнира.

Фьюри 2 февраля сообщил, что получил травму во время спарринга. У 35-летнего боксёра рассечение над правым глазом. Британцу пришлось наложить большое количество швов. 

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения.

Фьюри также не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. 

Ранее сообщалось, что команда Усика начала поиски нового соперника для украинца после новости о травме британца Тайсона Фьюри.



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