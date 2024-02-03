Boxing News: бой между Усиком и Хрговичем находится в разработке
Боксёр с Украины может провести бой с Филипом Хрговичем, сообщает Boxing News.
У Фьюри рассечение над правым глазом. 35-летнему боксёру наложили большое количество швов. Он получил травму во время спарринга. Поединок должен был состояться 17 февраля в Саудовской Аравии.
Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения.
На счету 31-летнего Хрговича 17 побед и ноль поражений.
Ранее шведский боксёр Отто Валлин высказался об Усике.