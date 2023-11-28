Валлин назвал корпус слабым местом Усика

Шведский боксёр Отто Валлин высказался о непобеждённом чемпионе мира WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе украинце Александре Усике.

«Я изучал поединок Александра против Мурата Гассиева. Украинец жаловался на удары по корпусу и всё такое. Думаю, корпус — его слабое место», — заявил Валлин в интервью talkSPORT Boxing.

Поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее обладатель чемпионского пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол высказал мнение касательно фаворита в поединке между Усиком и Фьюри.