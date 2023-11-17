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Бивол считает Усика фаворитом в поединке с Фьюри

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Обладатель чемпионского пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол высказал мнение касательно фаворита в поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
Бивол считает Усика фаворитом в поединке с Фьюри
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Pantling

«На сегодняшний день, конечно, фаворит — Усик. Но мы не знаем, в какой форме Тайсон Фьюри подойдёт к бою. Возможно, он извлёк какие-то уроки из поединка против Нганну. А может, и нет. Я этого не знаю», — приводит слова Бивола Boxing Social.

Поединок между бойцами состоится 17 февраля в Эр-Рияде.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. 

Ранее сообщалось, что Бивол проведёт бой с Артуром в декабре.

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