Усик — Фьюри: не бойся, мой друг

Украинский боксёр Александр Усик обратился к британцу Тайсону Фьюри.

«Не бойся. Я не оставлю тебя одного, мой друг», — цитирует Усика Boxing News.

Изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но британский боксёр получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от поединка, его перенесли на 18 мая.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения.

Фьюри также не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее Фьюри пообещал нокаутировать Усика.