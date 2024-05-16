Потасовка с участием отца, сгонка веса и перспектива реванша: что обсуждают перед боем года между Усиком и Фьюри

18 мая в Эр-Рияде состоится первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе со времён боя Леннокса Льюиса и Эвандера Холифилда в 1999 году. В преддверии самого ожидаемого противостояния года Тайсон Фьюри провёл колоссальную работу над своей формой и изрядно похудел. Кроме того, он уважительно высказался в адрес Усика, хотя давно привык задевать соперников. Накалил атмосферу перед схваткой инцидент с участием отца Цыганского Барона в потасовке с представителем команды украинца.

Поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри обещает стать одним из главных событий в мире бокса за последние несколько лет, ведь по его окончании станет известно имя нового абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. В последний раз этим званием владел легендарный Леннокс Льюис. Правда, 17 лет назад для этого было достаточно завоевать титулы в трёх престижных категориях — WBA, WBC и IBF, а с внедрением WBO эта планка не покорялась ни одному спортсмену.

Усиливает ожидание то, что битва Усика с Фьюри уже несколько раз переносилась. И в большинстве случаев из-за британца. В конце октября он явно переоценил свои силы и чуть было не проиграл Фрэнсису Нганну, улетев в нокдаун, и был вынужден взять дополнительное время на подготовку к одному из главных боёв в карьере. А в феврале он получил глубокое рассечение, из-за чего встреча с украинцем была сдвинута на май. И хотя за пару дней может произойти всё что угодно, кажется, будто на этот раз схватка всё же состоится.

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По крайней мере, сам Фьюри подходит к дуэли максимально собранным. В Саудовскую Аравию он прилетел за две недели до турнира — на шесть дней раньше Усика, а также порадовал многих поклонников и экспертов свой формой. Британец предстал заметно похудевшим, хотя на этот раз и обошёлся без экстремальных весогонок. Как он признался в интервью DAZN, перед сражением с Владимиром Кличко он за два месяца похудел на 42,5 кг.

Как выяснилось, у Тайсона было сразу несколько поводов вести себя гораздо более ответственно, чем раньше. И дело не только в угрозе жизни из-за проблем с весом, о которой рассказал сам боксёр. По словам менеджера его оппонента Александра Красюка, в случае очередного отказа от выступления британцу придётся заплатить штраф в размере £10 млн. Этот пункт был специально прописан в контракте, чтобы избежать очередной отмены поединка.

Правда, не все положительно оценили решение Фьюри подсушиться. По мнению бывшего чемпиона мира во втором среднем весе Карла Фроча, он хотел бы видеть более массивную версию соотечественника, ведь это дало бы ему преимущество в клинче, позволило бы давить на физически менее мощного Усика и избегать сложных ситуаций.

«Прежний вес позволял ему третировать Деонтея Уайлдера, опираться на него, сковывать его атаки и просто гнуть свою линию. Когда Фьюри трудно, когда его прессингуют, он может схватить соперника за шею, опереться на него и использовать свой вес, чтобы выпутаться из неприятной ситуации. Если он скинет вес и станет стройнее, ему придётся непросто. Хотел бы посмотреть, как он покажет себя в более лёгком весе. Сейчас его форма и внешний вид — результат его тренировок. Возможно, его диетологу стоит вмешаться и сказать: «Ладно, поешь-ка побольше красного мяса, твоему организму нужно больше белка, и поделай-ка упражнения с отягощениями». Я думаю, сейчас ему нужно нарастить мышцы», — цитирует Фроча Boxingnews.

Другого мнения придерживается Льюис. Как он заявил talkSPORT, отсутствие «живота и обвисших рук» говорит лишь о настрое и сфокусированности бойца, а способность быстро перемещаться и разница в росте станут для него дополнительным подспорьем. Особенно на фоне гораздо менее рослого Усика.

Но к слабым сторонам Усика относили не только скромные по меркам тяжёлой категории габариты. В основном говорили о корпусе (в том числе и Фьюри), который уже давно считают чуть ли не его ахиллесовой пятой. И частично это подтвердил Даниэль Дюбуа, серией ударов в туловище отправивший его на канвас в очной схватке. Однако тогда рефери посчитал, что попадания пришлись в пах, и не стал открывать счёт, а впоследствии Александр взял верх нокаутом в девятом раунде. Поэтому сам спортсмен и не согласился с мнением экспертов. Как он заявил, в бою размер не имеет значения, ведь в таком случае «королём зверей был бы слон». Высоко он отозвался и о крепости своего корпуса.

В целом Фьюри вёл себя на редкость уважительно по отношению к сопернику. Он называл его не только элитным бойцом, но и сильнейшим среди тех, с кем ему доводилось встречаться.

«Считаю, Усик — лучший боксёр, с которым мне приходилось драться. Он лучше Владимира Кличко, лучше Деонтея Уайлдера. Лучше всех моих соперников. Чемпион в двух весовых категориях, победитель Олимпийских игр. Его достижения меня впечатляют. Он нанёс Энтони Джошуа сокрушительное поражение, а того все считали этаким титаном. Александр отлично выглядел в каждом из своих поединков», — отметил Тайсон.

В свою очередь, окружение британца в преддверии поединка не так спокойно и уравновешенно. В частности, его отец, чей поступок больше всего обсуждали перед турниром. После пресс-конференции он повздорил с представителем команды Усика Станиславом Степчуком, впоследствии боднув того головой. Однако пострадал сам и получил рассечение на лбу. Его сын был явно шокирован увиденным и поначалу подумал, что он порезался.

«Искренне прошу прощения перед всеми. Мы просто такие, какие есть. Эмоции и напряжение зашкаливают. Тот парень вёл себя очень неуважительно. Если подойдешь близко к окружению бойца, то можешь за что-нибудь словить. Для меня важно уважение к моему сыну, а он его не проявил. Он сказал что-то про сына — и всё, он должен был поплатиться. Кровь? Меня это не беспокоит. Это то, ради чего мы живём, — мы дерёмся с другими. Для меня это обычное явление», — сказал Фьюри-старший.

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Однако Степчук с ним не согласился. По его словам, он не пытался задеть команду Цыганского Барона, а лишь поддерживал свою, скандируя фамилию его соперника. А также ехидно предостерёг Джона от участия в подобных конфликтах. Как он сказал, из-за подобного тот рискует получить сердечный приступ.

Помимо отца британца, своеобразную роль в раскрутке грядущего поединка приняла и мать украинца. Как рассказал Усик в разговоре с Boxing King Media, она была в ярости, когда увидела, как её сына толкнули во время пресс-конференции.

Пока сложно сказать, как эти события и угрозы повлияют на исход противостояния и кто покинет Эр-Рияд в статусе нового абсолютного чемпиона мира. Однако уже известно, что встреча Усика и Фьюри в мае не станет единственной. Как заявил ESPN руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх, организаторы уже обсуждают проведение реванша в октябре, который откроет новый сезон бокса в стране. Изначально сделать это должна была битва Дэвида Бенавидеса с победителем дуэли с участием Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева, но из-за травмы последнего это стало невозможно.