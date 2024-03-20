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Бивол проведёт в Абу-Даби подготовку к бою против Бетербиева

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В команде чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола сообщили, что спортсмен проведёт подготовку к поединку с соотечественником Артуром Бетербиевым в ОАЭ.

«Один из этапов подготовки пройдёт в Абу-Даби», — цитирует собеседника ТАСС.

14 января Бетербиев одолел британца Каллума Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. Бой завершился нокаутом в седьмом раунде. На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом).

Бой Бетербиева и Бивола состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

Ранее Бетербиев высказался о возможном поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

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