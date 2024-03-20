Бивол проведёт в Абу-Даби подготовку к бою против Бетербиева

В команде чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола сообщили, что спортсмен проведёт подготовку к поединку с соотечественником Артуром Бетербиевым в ОАЭ.