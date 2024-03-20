Бивол проведёт в Абу-Даби подготовку к бою против Бетербиева
«Один из этапов подготовки пройдёт в Абу-Даби», — цитирует собеседника ТАСС.
14 января Бетербиев одолел британца Каллума Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. Бой завершился нокаутом в седьмом раунде. На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.
На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом).
Бой Бетербиева и Бивола состоится 1 июня в Саудовской Аравии.
Ранее Бетербиев высказался о возможном поединке с британцем Тайсоном Фьюри.