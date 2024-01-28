Бетербиев — о возможном бое с Фьюри: я бы создал ему проблем

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев высказался о возможном поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

«Реально побить человека габаритов Тайсона Фьюри? Почему бы нет, но я боюсь такие вещи говорить. Потому что кто‑то может сказать: «О, вот он возомнил о себе чего‑то». Но я думаю, что проблем смог бы создать ему. Тем более я бы не был уже полутяжеловесом. Я бы набрал массу, как следует пообедал бы», — цитирует Бетербиева «Матч ТВ».

14 января Бетербиев одолел британца Каллума Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. Бой завершился нокаутом в седьмом раунде. На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее Бетербиев объяснил свои 20 нокаутов в 20 боях.