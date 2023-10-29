Тяжёлое испытание: Фьюри побывал в нокдауне и раздельным решением судей победил Нганну в бою по правилам бокса

Тайсон Фьюри одержал победу над Фрэнсисом Нганну в Эр-Рияде в бою по правилам бокса. Самым запоминающимся моментом поединка стал первый почти за пять лет нокдаун, в котором англичанин побывал в третьем раунде после пропущенного левого бокового. В восьмом камерунец вновь выбросил опасную серию ударов, но оппонент выстоял. Однако в целом Цыганский Король владел инициативой за счёт преимущества в росте и длине рук и набирал очки. В итоге один из рефери занял сторону бывшего чемпиона UFC, но два других посчитали, что обладатель пояса WBC в тяжёлом весе смотрелся предпочтительнее.

Противостояние Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну смело можно было назвать встречей Давида и Голиафа. И дело, конечно, не в антропометрических данных, хотя британец выше на 12 сантиметров и оказался чуть тяжелее на церемонии взвешивания.

Речь прежде всего о колоссальной разнице в уровне мастерства. Ни для кого не секрет, что камерунец обладает по-настоящему устрашающим ударом. В смешанных единоборствах он добыл 12 побед из 17 прямым или техническим нокаутами всего при трёх поражениях. Также он владел чемпионским поясом UFC в тяжёлом весе и являлся одним из самых опасных панчеров в мире ММА.

Однако Хищнику при всех его плюсах и достоинствах предстояло провести дебютный поединок в профессиональном боксе (к слову, его в итоге санкционировали как официальный, а результат должен был пойти в рекорд атлетов) с наиболее опасным соперником. Цыганский Король — один из самых сильных и техничных спортсменов в своём виде, который брал верх над такими легендами, как Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер и Дерек Чисора, и ни разу не уступил. Кроме того, он обладает титулом по версии WBC. Вдобавок в первой схватке с Уайлдером он продемонстрировал наличие крепкой челюсти, когда встал на ноги после нокдаунов в девятом и 12-м раундах. Таким образом, он должен был выдержать и попадания Фрэнсиса.

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Неудивительно, что Фьюри считался безоговорочным фаворитом и неоднократно заявлял, что легко нокаутирует соперника, хотя отдавал должное его силе. После церемонии взвешивания он сравнил себя с Новаком Джоковичем, а камерунца — с чемпионом по настольному теннису.

«Тяжеловесы стараются попасть друг по другу — кто первый пропустит, тот и упадёт. Я думаю, это бой 50 на 50. Кто первый сможет нанести самый сильный удар, тот и победит... Но меня ни разу в жизни не загоняли в угол. В меня очень сложно попасть — даже рисом на свадьбе. Я как в «Матрице» Нео. Здесь и говорить не о чем. Я избранный», — цитирует его MMAJunkie.

Нганну тем временем спокойно готовился к поединку, работая под руководством легендарного Майка Тайсона, и уповал на мощь собственных выстрелов. В отличие от англичанина, он старался избегать излишнего трештока.

«Я не жду ни от кого уважения. Я считаю, что мне нужно добиться его, заслужить. Оно ведь не достаётся просто так. Нельзя же просто ходить и требовать, чтобы люди тебя уважали без всякой на то причины... И я заработаю уважение к себе — будь то в мире бокса или в жизни в целом», — обещал Хищник.

И его слова не разошлись с делом. Бывший чемпион UFC, вопреки ожиданиям, провёл достойный конкурентный бой и едва не вырвал победу. Во многом это стало возможным благодаря недооценке противника со стороны англичанина. Тот неоднократно насмехался над его техникой, а непосредственно перед встречей вёл себя предельно расслабленно. Если Фрэнсис вышел на ринг в сопровождении Майка Тайсона сосредоточенным и собранным, то Фьюри продолжал дурачиться. Он устроил шоу на сцене, пританцовывая под музыку, и лишь затем медленно направился к канатам, отбивая ладони присутствующим. А поднявшись на канвас, он угрожающе двинулся в сторону Нганну, пытаясь сбить его с толку.

Поначалу казалось, что шансов у камерунца действительно немного. Цыганский Король, пользуясь преимуществом в росте и длине рук, держал оппонента на дистанции и аккуратно выбрасывал джебы. Вместе с тем он стремительно перемещался, не забывая показывать гримасы Нганну. Тот откровенно не знал, что делать. Полностью повторился сценарий и во втором раунде. Боксёр играл с оппонентом, меняя стойки, и даже в шутку вис на нём в клинче. Неприятным звоночком для британца послужила сечка на лбу, но он не придал ей значения.

Зато в третьем отрезке зазвонил настоящий колокол. Пока все высказывали недовольство Хищником, он выбросил мощный левый крюк точно в голову, воспользовавшись неудачной атакой. Тайсон под шокированные крики зрителей рухнул на канвас. О нокауте речи не шло, но англичанин оказался в нокдауне впервые почти за пять лет, с момента упомянутой схватки с Уайлдером.

Удивлены произошедшим были все зрители и даже сам Фьюри, который в дебюте поверил в лёгкий успех. Нганну же, почувствовав уверенность в себе, бросился вперёд и принялся атаковать гораздо активнее. Не оправдались и прогнозы о его плохой работе на ногах. Бывший чемпион UFC перемещался довольно стремительно, не забывая об ударах «по этажам». Растерянный британец пытался клинчевать, но только получал в ответ больше урона.

Однако постепенно Цыганский Король пришёл в себя и вторую половину противостояния провёл лучше. Он понял, что легко сломить сопротивление визави не удастся, и принялся спокойно набирать очки за счёт работы джебом. Хищник больше выбрасывался, но зачастую пропускал, хотя потрясён не оказался ни разу.

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В седьмом раунде у Фьюри снова возникли сложности, когда он слишком смело полетел вперёд и упал на канвас, позволив сопернику попасть в ходе контратаки. А следующий отрезок и вовсе едва не стал для британца роковым. После выхода из очередного клинча камерунец выбросил устрашающую серию из шести попаданий. Особенно опасно смотрелся левый боковой и прямой точно в челюсть. Но Фьюри выдержал эту атаку и выстоял.

Ну а два заключительных отрезка остались за ним. Во-первых, Нганну всё-таки замедлился и действовал не столь активно. Во-вторых, сам Цыганский Король хладнокровно набирал очки, постреливая джебом. Он понимал, что рискует потерпеть дебютное поражение в карьере, а потому боксировал предельно аккуратно. Вероятно, именно эти чемпионские раунды и стали судьбоносными для судей.

В любом случае ни о какой уверенной победе речи не шло. Показательна была реакция обоих спортсменов. Пока камерунец праздновал в окружении своей команды и приветствовал зрителей, тяжело дышавший англичанин лишь попивал воду. Немного расслабился он только после объявления оценок арбитров. Один из них занял сторону экс-чемпиона UFC — 95:94. Другой отдал победу англичанину с аналогичным счётом. Наконец, третий зафиксировал более внушительное преимущество британца — 96:93.

Таким образом, впервые с момента первого боя с Уайлдером в 2018-м хотя бы один рефери отдал предпочтение сопернику Фьюри. Сам же он похвалил камерунца и признал, что подошёл к очному противостоянию не в лучшей форме.

«Этого однозначно не было в сценарии. Просто он чертовски хороший и очень сильный боец. Это один из самых сложных поединков для меня за последние десять лет. Со мной всё было в порядке после нокдауна. Голова ясная. Просто скользящий удар по затылку. Но пауза в 11 месяцев сказалась, хотя никаких оправданий не может быть. Он удивил меня и выступил лучше, чем я ожидал. Нганну даже более опасный атлет, чем Усик, он выше ростом», — отметил англичанин после схватки.

В свою очередь, Фрэнсис радовался так, будто и не потерпел поражение. В какой-то мере подобный исход, учитывая неверие экспертов и болельщиков в Хищника, стоит сравнить с победой.

«Чувствую себя великолепно. Спасибо, что дали мне шанс доказать, что люди не правы. Да, я уступил, но мы можем повторить это. Уверен, дальше стану ещё лучше. Это мой первый боксёрский опыт, и я собираюсь вернуться. Нервничал из-за перехода в новый вид спорта, но чувствую, что могу заниматься им. Детка, готовься снова! Было страшно, но я рассчитываю вернуться и снова показать себя. Этот вечер стал для меня мечтой», — подчеркнул он.

После на ринг поднялся Усик, наблюдавший за поединком из первого ряда. Прямо здесь ему организовали битву взглядов с Фьюри. Объявили и дату их долгожданного объединительного поединка, в котором на кону будут стоять четыре чемпионских пояса в тяжёлом весе, — 23 декабря. Состоится он также в Эр-Рияде.