Гонор Цыганского Короля против скромности Хищника: Фьюри и Нганну проведут бой по правилам бокса в Эр-Рияде

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну 28 октября проведут в Эр-Рияде бой по правилам бокса. На кону будет стоять специальный чемпионский пояс от WBC. А по информации Дерека Чисоры, оба спортсмена получат внушительные гонорары только за выход на ринг: британец — $ 50 млн, а его соперник — $ 10 млн. При этом Цыганский Король не сомневается в собственном успехе и пообещал нокаутировать визави. Камерунец в ответ изъявил желание завоевать уважение не верящего в него боксёрского сообщества и поблагодарил за помощь в подготовке Майка Тайсона.

Специальный пояс и внушительные гонорары

Противостояние Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну смело можно назвать одним из главных событий единоборств в этом году. Схватку обладателя титула WBC в боксе и экс-чемпиона UFC с огромным интересом ждёт весь мир. Неслучайно она подаётся в Эр-Рияде через слоган «Кто является самым опасным человеком на планете?».

Победитель даже получит специальный пояс от Всемирного боксёрского совета (WBC). На нём, помимо фото непосредственных участников, имеются изображения Хосе Сулеймана, Джо Фрейзера, Мохаммеда Али и Майка Тайсона.

Также спортсмены хорошо заработают. По информации одного из ведущих боксёров-тяжей Дерека Чисоры, Цыганский Король гарантированно получит $50 млн, а соперник — $10 млн. При этом речь исключительно об обязательных гонорарах. С учётом различных бонусов и надбавок им наверняка перечислят больше.

24 октября, за четыре дня до схватки, атлеты прибыли в Саудовскую Аравию. Разумеется, главной звездой является британец, который регулярно делает громкие заявления для СМИ и не сомневается в своём успехе. Например, он пообещал нокаутировать оппонента «в любом случае».

«Я, получается, фаворит с большим перевесом? Что ж, тяжеловесы стараются попасть друг по другу — кто первый пропустит, тот и упадёт. Я думаю, это бой 50 на 50. Кто первый сможет нанести самый сильный удар, тот и победит... Меня ни разу в жизни не загоняли в угол. В меня очень сложно попасть — даже рисом на свадьбе. Я как в «Матрице» Нео. Здесь и говорить не о чем. Я избранный», — цитирует его MMAJunkie.

Нганну, напротив, держится скромно и не перестаёт повторять, что для него это вызов всей жизни.

«Я думаю, это было бы что-то уникальное. Это было бы какое-то другое ощущение. Обычно я могу заранее представить себе, каково это будет — выполнить нокаут, потому что для меня это дело привычное. Но на этот раз всё совсем по-другому. Я не знаю, каково это будет, но я знаю, что ощущение здесь будет другое», — подчеркнул камерунец.

Абсолютно по-разному оппоненты вели себя и на открытой тренировке. Тайсон даже рядовое мероприятие превратил в шоу. Выйдя на ринг, он не просто принялся отрабатывать удары с наставником Шугаром Хиллом Стюардом, а делал это в танце, наслаждаясь процессом. Англичанин выбрасывал удары в такт игравшей в зале музыке. Вскоре под стать ему начал двигаться и сам тренер. Ну а боксёр не обошёлся без очередного выпада в сторону оппонента.

«Я вырублю этого большого лопуха. Он в блёстках ходит, как девчонка... Он у меня по подбородку схватит, большой, безобразный лопух... О, да не волнуйтесь на этот счёт — он там в своём костюме в блёстках. А у меня два промоутера уровня зала славы — не один, а два! У кого лучше когда-то получалось? Да ни у кого — никогда! Номер один... О, да не волнуйтесь вы насчёт клетки! Боксёрский ринг и Цыганский Король — вот в чём здесь соль! Рифмуется даже», — заявил Фьюри.

Присутствовал на трибунах и его отец Джон Фьюри, который также подчеркнул, что сын должен брать верх, хотя не стал умалять достоинств визави.

«Что касается бокса, здесь никогда не знаешь наверняка — это наичуднейшее дело в мире. Но мы говорим о лучшем тяжеловесе за последние 50 — 60 лет. И учитывая то, как он двигается там сейчас, — нет, честно сказать, я совсем не волнуюсь... Он должен быть сосредоточен на все сто. Потому что у всех этих бойцов есть вот что — удары-бомбы. И стоит такой попасть по цели, как всё может завершиться», — подчеркнул он.

Между тем Нганну, явно не привыкший к подобного рода событиям, спокойно отрабатывал по лапам и полностью отдавался занятию, словно давая понять, что не намерен распыляться раньше времени.

Зато Хищник заручился поддержкой Криштиану Роналду, который защищает цвета местного «Аль-Насра». Он опубликовал в своём аккаунте в социальных сетях совместное фото с нападающим и поблагодарил его за приглашение на матч команды. Более того, португалец подарил бойцу роскошные часы из ограниченной серии Heart of Ronaldo, выпущенных совместно с Jacob and Co.

Выходки отца Фьюри и церемония взвешивания

Во время пресс-конференции в четверг на первом плане неожиданно оказались не главные участники, а уже упомянутый отец Фьюри. Мужчина без приглашения вышел на сцену и по-дружески потрепал Майка Тайсона, готовящего к противостоянию Нганну, а затем попытался в шутку напасть на огромного камерунца.

Позже он посоветовал Хищнику снять очки, хотя и подчеркнул, что в них тот неплохо выглядит.

Затем Джон Фьюри переключился на Майка Тайсона, с которым неоднократно изъявлял желание сразиться в ринге. Они начали спорить по поводу шансов спортсменов на победу и выкрикивать имена своих любимцев. Складывалось впечатление, что стороны вот-вот накинутся друг на друга.

Ситуация достигла апогея, когда англичанин вскочил со своего места и направился к Нганну и его наставнику. Однако охранники преградили путь разгорячённому мужчине и увели его.

Сами атлеты вели себя гораздо спокойнее и в целом высказывались уважительно друг о друге. Например, британец отметил физическую форму визави.

«Это случилось так быстро, и видеть, как всё это происходит на самом деле, — это удивительно... Я вижу, он у меня кое-что перенял — выглядит он стильно», — подчеркнул Фьюри.

Он назвал Фрэнсиса большим парнем с тяжёлым ударом, но отметил, что для него это не станет проблемой. По мнению Тайсона, бывший чемпион UFC просто не соответствует его уровню бокса. Не обошлось и без очередного обещания нокаутировать камерунца.

В свою очередь, тот и здесь не стал делать громких заявлений и даже высказал оппоненту слова благодарности за принятый вызов.

«Я очень воодушевлён. Я воплощаю свою мечту. Это всегда было моей мечтой... Я также хочу поблагодарить Тайсона Фьюри за то, что он пошёл на этот риск... Ценю его смелость и хочу сказать ему большое спасибо за эту возможность», — отметил он.

Вместе с тем Нганну прекрасно понимает, что в мире бокса считается явным андердогом, но намерен заслужить уважение не только коллег, но и болельщиков.

«Я не жду ни от кого уважения. Я считаю, что мне нужно добиться его, заслужить. Оно ведь не достаётся просто так. Нельзя же просто ходить и требовать, чтобы люди тебя уважали без всякой на то причины... И я заработаю уважение к себе — будь то в мире бокса или в жизни в целом», — добавил Хищник.

Он также поблагодарил за помощь при подготовке Майка Тайсона, назвав работу с ним исполнением мечты. По признанию экс-чемпиона UFC, легендарный американец первым делом попытался убедить его в том, что Фьюри — обычный человек с двумя ногами и руками, которого можно победить.

Закончилась же пресс-конференция достаточно миролюбивой и забавной битвой взглядов. Во время фотографирования оба сняли с себя футболки, чтобы продемонстрировать актуальную физическую форму. Последовал их примеру и вернувшийся в зал Джон Фьюри. А сам обладатель пояса WBC в тяжёлом весе даже в шутку пощекотал Нганну.

Наконец, на следующий день состоялась церемония взвешивания, на которой англичанин оказался чуть тяжелее оппонента (125,96 кг против 123,42 кг).

Признание Майка Тайсона и уверенность Усика

Между тем, Майк Тайсон, ставший одним из главных действующих лиц противостояния, не перестаёт повторять: у его подопечного имеются шансы на успех. Легенда бокса подчеркнул, что он не просто исполнял представительские функции и давал камерунцу советы, а выжимал из него все соки. Вместе с тем его поразила сила духа Хищника.

«Он верит, что есть какая-то причина его приезда сюда из Камеруна. Ведь такого с людьми не бывает, чтобы человек добрался сюда и, выиграв титул в другом виде спорта, отправился на бой с чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе. Такого не случается. Так ведь, по идее, не должно быть. Это ведь типа провидения что-то или как это там назвать», — подчеркнул американец.

Опасаются мощи Нганну и Фрэнк Уоррен с Бобом Арумом, менеджеры Фьюри. Первый также напомнил, что Фрэнсис прошёл тяжёлый путь от работы на песчаном карьере на родине в детстве до завоевания титула в сильнейшем промоушене планеты по ММА.

Он выразил уверенность, что камерунец, конечно, не способен перебоксировать оппонента, зато в состоянии нокаутировать его, а потому британцу не следует расслабляться раньше времени. Арум же вспомнил, как силу Нганну отмечали люди, тренировавшиеся с ним.

«Этот парень тренировался у меня в Лас-Вегасе и от всех, кто его видел, я слышал, что он вырубает людей в зале и что удара сильнее, чем у него, они ещё ни у кого не видели», — заявил менеджер.

Любопытно, что в мире единоборств мнения относительно исхода поединка разделились. Так, чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикланд выразил уверенность, что в реальной драке коллега уничтожил бы прославленного боксёра. Поставил на Нганну и прославленный боец MMA Алистар Оверим. Он сказал, что спортсменов Абсолютного бойцовского чемпионата часто недооценивают, и предрёк камерунцу досрочную победу в первом раунде.

Более того, сильные стороны африканца оценил даже известный тренер Тедди Атлас, проведший с ним одно занятие. По его мнению, Хищник не только невероятно силён, но и быстро учится.

«Я был с ним в ринге. Есть запись этого, и она набрала миллионы просмотров. Он попросил меня потренировать его один день, и я согласился... Собственными глазами видел не только его мощь (которую любой может увидеть и ощутить, находясь рядом), но и его атлетичность, и я также видел, что он хорошо соображает», — удивился специалист.

Он считает, всё будет зависеть от того, насколько серьёзно к схватке отнесётся сам британец. Пока наставник сделал вывод, исходя чисто из внешнего вида Фьюри, что тот находится не в лучшей форме.

Боксёры же, напротив, не сомневаются в победе коллеги. Так, его младший брат Томми Фьюри предположил, что Нганну не продержится в ринге больше четырёх отрезков, если только Тайсон не пожелает устроить шоу. Согласился с ним и обладатель трёх чемпионских поясов в тяжёлом весе Александр Усик, назвавший грядущий бой хлебом с маслом для англичанина.

«Таков мой подход в том, что касается бокса. И когда люди говорят, что Нганну может его повалить, я, пожалуй, был бы готов с этим согласиться, но я всё-таки как-то не уверен на этот счёт. Вот скажите, как человек без всякого боксёрского опыта может побить гиганта, который занимается боксом 20 лет?» — задался вопросом украинец.

К слову, он уже прибыл в Эр-Рияд, чтобы лично посмотреть на схватку гигантов, и даже успел поприветствовать будущего оппонента Фьюри. Вопреки ожиданиям, при встрече они тепло обнялись, а Усик даже в шутку приподнял британца.

Компанию ему составит Конор Макгрегор, которого можно назвать первопроходцем такого рода событий. В 2017-м он сошёлся по правилам бокса с Флойдом Мейвезером и потерпел поражение. Теперь же ирландец лично собирается поддержать Нганну.