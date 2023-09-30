Главное событие года в боксе: Фьюри и Усик подписали контракт на бой

Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Поединок может состояться в декабре-январе на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде, а на кону будут стоять титулы по версиям WBA, WBC, WBO, IBF, IBO и The Ring. И это с учётом того, что в конце октября британец сразится с Фрэнсисом Нганну в десятираундовой схватке. Что позволило боксёрам прийти к соглашению и чем им грозит поражение — в материале RT.

Поединку между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком быть. На протяжении последних пары лет болельщики бокса жаждали увидеть в ринге противостояние двух сильнейших тяжеловесов современности, и пока всё идёт к тому, что это наконец произойдёт. После длительных переговоров стороны всё же подписали контракт на бой, который может пройти в ближайшие три-четыре месяца. В этом случае в конце нынешнего или начале следующего года в категории свыше 90,7 кг воцарится новый абсолютный чемпион — первый со времён Леннокса Льюиса.

О заключении договора между Фьюри и Усиком объявил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Согласно опубликованным им документам, битва состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде — стадионе футбольного клуба «Аль-Хиляль», рассчитанном на 26 тыс. зрителей. Функционер назвал её «величайшей в истории бокса» и выразил гордость от причастности к организации.

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Менеджер британца Фрэнк Уоррен выразил уверенность, что дуэль станет крупнейшим боксёрским событием в XXI веке. А также заявил о желании поскорее увидеть, как Тайсон вернёт себе оставшиеся три пояса, которые ранее он уже удерживал и не уступал в бою. В ноябре 2015-го тот взял верх над другим украинцем — Владимиром Кличко и отобрал у него титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring, но после этого временно приостановил карьеру и лишился всего.

Не мог поверить в удачное завершение переговоров менеджер украинца Александр Красюк. Он выразил благодарность руководству Саудовской Аравии и уважение Фьюри «за смелость». А также назвал грядущий поединок «самым грандиозным» в данном дивизионе. И это с учётом того, что ранее в ринге отношения выясняли такие легенды, как Мухаммед Али с Джо Фрейзером, Майк Тайсон с Эвандером Холифилдом и другие.

Точная дата битвы не объявлена. Но если верить журналисту ESPN Майку Коппинджеру, её планируется устроить в конце 2023 — начале 2024 года. Судя по всему, изначально рассматривается идея назначить её на 23 декабря, но при определённых обстоятельствах она может быть сдвинута на январь.

И это вполне может говорить о том, что в команде Фьюри практически не сомневаются в исходе его противостояния с Фрэнсисом Нганну. 28 октября Тайсон сразится с экс-чемпионом UFC в десятираундовой схватке. И хотя титул WBC не будет стоять на кону, следовательно, лишить грядущую дуэль с Усиком статуса объединительной не получится, британец рискует не только затратить много сил, но и потерпеть первое поражение в карьере.

Да, сам он подходит к этому испытанию предельно ответственно. В беседе с экс-футболистом «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом он не стал списывать Нганну со счетов и отдал дань уважения его физической мощи, но сказал, что в случае фиаско его засмеют. И не согласиться с этим нельзя. Ведь ранее камерунец ни разу не бился по правилам бокса, а его навыки в ринге уже вызвали бурную реакцию в стане оппонента. Отец Фьюри назвал позорищем его действия в ходе открытой тренировки и предрёк, что в дуэли тот будет «разорван на куски».

Сам Нганну спокойно воспринял как заявления Джона Фьюри, так и анонс боя его будущего противника с Усиком. По его словам, раньше он уже подходил к сражениям в статусе андердога, но доказывал свою состоятельность. И собирается вновь удивить скептиков.

Также не стоит забывать и о Чжане Чжилее, на прошлой неделе защитившем звание временного чемпиона по версии WBO. Тем самым он получил статус обязательного претендента на один из поясов Усика и может требовать подраться с ним в ближайшее время. Однако подобное редко мешало проведению битв с приставкой «супер».

Также есть основания полагать, что за участие в битве Фьюри и Усик сумеют получить колоссальный гонорар. Ведь ранее именно деньги и были одной из главных причин срыва переговоров. Как признавался сам Тайсон, Александру предлагали сразиться на «Уэмбли» и гарантировали хороший заработок, но тот отказался.

По данным СМИ, тогда камнем преткновения стал пункт о распределении гонораров в реванше. В первом поединке Усик был готов получить лишь 30% от общей суммы, но в случае своего успеха хотел заработать 70% в ответном, однако Фьюри не устроили такие условия. Британец якобы хотел 50%, на что сторона украинца была не согласна.

Судя по всему, на этот раз ни один из оппонентов не чувствует себя ущемлённым. За последнее время в Саудовской Аравии уже устраивали множество статусных схваток и вряд ли хоть кому-то из спортсменов не доплачивали. Сейчас в стране активно инвестируют деньги в спорт и развлечения, о чём можно судить как по многомиллионным трансферам звёздных футболистов, так и по организации турниров крупнейшего реслинг-промоушена WWE. В мае в Джидде состоялось шоу Night of Champions, а в ноябре в Эр-Рияде пройдёт уже традиционное Crown Jewel.

Если говорить о боксе, то за последние пять лет в Саудовской Аравии прошли финал Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) с участием Каллума Смита и Джорджа Гроувза, схватки Энтони Джошуа с Энди Руисом и Усиком, бился там и Александр Поветкин. А вскоре перед местными болельщиками сильнейшего выявят те же Фьюри с Нганну.

Но если оставить в стороне финансовую составляющую, то что ещё стоит на кону? Безусловно, победа поможет одному из спортсменов вписать своё имя в историю в качестве первого абсолютного чемпиона тяжёлого веса в XXI веке, а также повести в личной дуэли. Разговоры о реванше велись и ранее, поэтому сомневаться в его организации не приходится.

Вопрос в том, по кому из боксёров поражение ударит сильнее? И в этой ситуации пострадает скорее Фьюри, ведь большинство считает именно его фаворитом в будущем противостоянии. В отличие от Усика, он природный тяжеловес, имеющий огромное преимущество в антропометрии и мощи, а также колоссальный опыт выступления в данном дивизионе. Да, взлёт Александра впечатляет, но в категории свыше 90,7 кг он практически не встречался с топовыми соперниками. К таковым можно отнести лишь уже потерявшего к тому моменту былой задор Джошуа да Дерека Чисору, с которым украинцу пришлось очень непросто.

Фьюри же успел трижды расправиться с Чисорой, сокрушил обидчика Поветкина — Диллиана Уайта, перебоксировал Кличко-младшего и дважды нокаутировал самого Деонтея Уайлдера. Сейчас он идёт на серии из четырёх досрочных побед, а последний раз был вынужден отработать все 12 раундов в сентябре 2019-го. Тогда под его напором удалось не сломаться Отто Валлину — противнику Мурата Гассиева.

Да, ранее Усик уже демонстрировал свою способность переигрывать практически любого соперника, но с боксёром уровня Фьюри его пути пока не пересекались. Тот невероятно силён физически и обладает тяжелейшим ударом, но при этом невероятно быстр для своих габаритов и техничен. Справиться с ним исключительно за счёт движения будет крайне непросто, но, даже если это будет удаваться, тот вряд ли смирится с этим, как тот же Джошуа. Если необходимо, Тайсон способен устроить рубку и буквально задавить оппонента. А Александр вполне может быть не готов к этому.

Чего же лишится Усик в случае провала? Это зависит от того, каким образом это произойдёт. Поражение решением судей вряд ли заставит его задуматься об уходе из спорта, в то время как сокрушительный нокаут — вполне. После перехода в профессионалы Усику ни разу не отсчитывали нокдаун, а «потрясти» его сумели лишь Кшиштоф Гловацкий, Майрис Бриедис, Тони Беллью, Джошу и тот же Гассиев. Поэтому крайне сложно предположить, как он отреагирует на первый досрочный проигрыш.