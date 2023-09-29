«Почему бы не встретиться с Усиком в тяжёлом весе?»: Сланов о целях Гассиева, бое с Валлином и подборе соперников

Мурат Гассиев немного похудел перед поединком с Отто Валлином, однако о возвращении в первый тяжёлый вес не задумывается. Об этом в интервью RT заявил тренер боксёра Виталий Сланов. По словам специалиста, подопечный планирует выступать исключительно в категории свыше 90,7 кг. Специалист также оценил уровень ближайшего соперника россиянина Отто Валлина, объяснил, почему поединок с Александром Усиком — не приоритетная цель, и рассказал, как реагирует на критику выбора противников.

— 30 сентября ваш подопечный Мурат Гассиев проведёт поединок с Отто Валлином в Турции. Предыдущий бой состоялся в Ереване. Почему на этот раз был выбран Белек?

— Это не мы решали. Мурату нет разницы, где боксировать. Знаю, что обсуждалось несколько вариантов. Фигурировали также Таджикистан и Монте-Карло. Но остановились в итоге на этом городе.

— В Турцию легче привезти соперника топ-уровня? Ведь выходить на ринг Мурату было бы приятнее, скажем, в Ереване.

— Комфортнее всего ему в Москве. Но это сейчас, к сожалению, невозможно.

— Помимо Еревана, Гассиев в прошлом году выступал в Сербии, где к нему было приковано огромное внимание. В Турции чувствуется интерес к нему?

— Мы сейчас немного закрыты от всего, сконцентрированы на подготовке и стараемся не обращать на такое внимания. Но определённый ажиотаж присутствует. Об этом можно судить хотя бы на основании того, как много людей узнаёт Мурата на улицах. Причём подходят к нему не только россияне и турки, но и другие иностранцы — чехи, итальянцы. Даже один англичанин.

Также по теме Лёгкая прогулка: Гассиев нокаутировал Балогуна во втором раунде и завоевал пояс WBA Intercontinental Мурат Гассиев нокаутировал Майка Балогуна на турнире в Ереване и завоевал пояс WBA Intercontinental. Первый раунд ушёл у россиянина на...

— Как вы думаете, кого турецкие болельщики будут больше поддерживать в этот раз?

— Конечно, надеемся, что Мурата. Но для нас это не так важно. Гассиев не раз выходил на ринг и в тех местах, где зрители были на стороне оппонента. Он же и в США боксировал, и в Германии, и в Черногории. Он везде чувствует себя как дома.

— Кто-нибудь из родственников Гассиева планирует посетить шоу?

— Да, семья и друзья собираются в Белек. Это точно знаю. А кто именно и сколько человек — не могу сказать, не уточнял. Если бы поединок состоялся в Москве, то была бы очень большая группа поддержки.

— В июле говорилось, что соперником Гассиева может стать как Валлин, так и Мартин Баколе, который занимает вторую строчку в рейтинге WBA. Какой из вариантов был приоритетным?

— Разницы нет. Сказали, что оппонентом станет Валлин, и назвали сроки проведения битвы — начали тренироваться. Был бы Баколе, готовились бы к нему.

— По уровню вы между ними разницы не видите?

— Почему же, это совершенно не похожие друг на друга боксёры. Но многое зависит от того, в какой физической форме каждый из них находится в данный момент.

— Помимо антропометрии, какие сильные стороны Валлина вы бы отметили?

— Это хороший спортсмен: крупный, дерзкий, терпеливый, волевой.

— В последнее время Гассиева часто критиковали за выбор противников. Говорили, мол, он бьёт «мешков» вместо того, чтобы драться с топами. Как вы реагировали на это?

— Критика была не совсем справедливая. Когда какой-нибудь возрастной российский боксёр берёт верх над человеком из седьмого или восьмого десятка рейтинга Boxrec, то его все хвалят. При этом Гассиев помладше, уже через многое прошёл. А в последний раз справился с небитым соперником, который совсем немного ниже него в списке. Однако народ недоволен. Он же не сам себе этого оппонента попросил… Дали противника, он подготовился. Просто так получилось, что бой быстро закончился.

— На ваш взгляд, если Гассиев легко побьёт Валлина, его тоже назовут «мешком»? Ведь швед ранее проигрывал только Тайсону Фьюри.

— Думаю, такие разговоры всё равно будут. Потому что Гассиева критиковали после схваток и с Денисом Лебедевым, и с Кшиштофом Влодарчиком, меньше всего — после битвы с Юниером Дортикосом. Но это болельщики, они имеют право высказывать мнение. Когда смотрю футбол, я же тоже остаюсь недоволен, если Лионель Месси не так пас отдал. Мурат спокойно к этому относится.

— По сравнению с тем же Майклом Балогуном и Нури Сефери Валлин — настоящий гигант. Наверное, было непросто найти спарринг-партнёров, чтобы хорошо подготовиться к нему?

— Спасибо Федерации бокса России и промоутерским компаниям «Патриот» и Ural Boxing. Они занимались данным вопросом, и в этот раз подобраны хорошие и крупные спарринг-партнёры. Приехали и американец, и южноафриканцы, и хорват. Мы довольны.

— А ранее с этим бывали проблемы?

— Перед всеми предыдущими поединками. Причём я не шучу. Обещали по десять человек, а потом что-то вечно случалось. То самолёт задержали, то ещё какие-то проблемы. В итоге один Юрий Быховцев нас спасал, приезжал из Белоруссии, и мы вместе с ним готовились. Я никого не критикую и не жалуюсь. Просто отмечаю, что впервые достались спарринг-партнёры, которые нужны. Перед последними четырьмя боями они были слабые. Даже в Сербии. Нам привезли хороших ребят-любителей, но они по уровню сильно уступали Мурату.

— В одном из интервью вы говорили, что со сборами Гассиеву помогала в том числе Федерация бокса России. В чём именно оказывалось содействие?

— Ну, во-первых, сам лагерь недешёвый. Всё стоит денег: и команду содержать больше месяца, и спарринг-партнёров привезти. Много других мелких нюансов. В Федерации очень хорошо подошли к делу.

— На подготовку Гассиева каким-либо образом повлияла смена спортивного гражданства? Всё же сейчас он представляет Армению…

—Мурат был и остаётся россиянином. Он не менял гражданство, а взял дополнительное. Все понимают, для чего это нужно. Поэтому при ответе на этот вопрос нет смысла повторяться.

— Ранее в сети появилось видео с подготовкой Гассиева к противостоянию с Валлином. И по нему сложилось впечатление, что Мурат очень сильно похудел. Это действительно так?

— Не совсем. Возможно, вес немного меньше, чем обычно. Но ничего страшного. Ударная мощь осталась. Мы специально ничего не делали. Просто тут, в Турции, жарко.

— Показалось, что если немного подсушиться, то можно снова выступать и в 90,7 кг.

— Мурат не настолько похудел. Думаю, про первый тяжёлый вес можно забыть. Там мы уже себе и остальным всё доказали. Теперь нужно добиваться больших высот в тяжах.

— Насколько известно, устроить схватку с участием Гассиева хотел промоушен PravdaBoxing, лично ему вызов бросал Сослан Асбаров. Мурату это сейчас интересно?

— Не хочу ничего плохого говорить про ребят, но оничасто обращаются к известным спортсменам, чтобы обратить на себя внимание. Помню, был боксёр Николай Кульпин — вечно предлагал подраться Майку Тайсону, хотя в рейтинге был в конце седьмой сотни. И все газеты это публиковали. Здесь та же самая история. Думаю, Мурат даже не слышал слова Асбарова.

— То есть это просто пиар?

— Конечно. Если он скажет, что бросает вызов Иванову или Петрову, никто не заметит. А так сразу будут говорить. Но ничего плохого я в этом не вижу.

— Вы рассказывали, что перед сражениями с Дортикосом и Влодарчиком очень нервничали. Сейчас перед Валлином переживаете?

— Была проделана большая работа. Надеемся на хороший исход. Волнение присутствует всегда. К этому привыкнуть невозможно. Ведь каждый новый бой — это вызов. Перед предыдущими противостояниями с Сефери и Балогуном также переживал, как и сейчас перед поединком с Валлином. Поскольку любой выходящий против Мурата боец опасен.

— Сам Мурат говорит, что вообще не волнуется перед выступлением. Это действительно так?

— Да, причём своими уверенностью и хладнокровием он успокаивает всю команду. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот.

— Гассиев в одном из интервью говорил, что на ринге ему нравится устраивать драку и биться в другой манере ему неинтересно. Его отношение к ведению боя с возрастом не изменилось?

— Говорить можно всё что угодно. В первую очередь он выходит побеждать. Гассиев всегда настраивается на полный бой. А там уже как получится. В боксе сложно предугадать, как пройдёт противостояние. Здорово, если удаётся победить нокаутом.

Многое зависит от соперника. Так, в начале дуэли с Дортикосом Мурат вообще работал вторым номером, а потом чередовал: один раунд в атаке, следующий более спокойно. Это с Лебедевым был горячий поединок, когда Гассиев постоянно шёл вперёд.

— В каком из поединков он действовал идеально с точки зрения тактики?

— Для меня бой с Влодарчиком — лучший в карьере Мурата. Раскрутка была колоссальная. Шла реклама на американском телевидении, на улицах Нью-Йорка вывесили множество афиш. На протяжении нескольких дней на Таймс-сквер красовались баннеры с анонсом турнира. Ажиотаж был сумасшедший. И что самое главное, в этой атмосфере Гассиев очень грамотно провёл поединок. Я неделю до боя не спал, а затем три дня после. Просто не хотелось. Настолько меня переполняли различные чувства. До схватки — напряжение, а после — положительные эмоции. Такого в своей жизни я больше никогда не ощущал.

— На интервью и во время пресс-конференций Гассиев ведёт себя максимально скромно. Он действительно такой или немного стесняется перед камерами?

— Он точно не тушуется. Напротив, очень уверен в себе. И именно с этимчувством идёт по жизни. Но Мурат действительно очень скромный — как в тренировочном плане, так и в бытовом. Никогда не любил выпячивать себя. Весёлый, добродушный, компанейский. Очень общительный. С ним комфортно находиться рядом. Кроме того, у него гибкий ум. Он много знает и читает.

— Вы много внимания уделяете тому, как ваши воспитанники проводят время вне ринга?

— Конечно. Стараюсь, чтобы они были не только в спорте, но в целом гармонично развивались. И физически, и духовно, и информационно. Пытаюсь помогать им в разных направлениях.

— Вы сейчас продолжаете работать и с детьми, и с любителями. У вас своя школа. Как удаётся совмещать это с подготовкой профессионалов?

— Я же не один. У нас большая команда, с которой уже не десять и не 20 лет работаем вместе. Мне помогают ребята, которые стали мастерами спорта международного класса. Они всю жизнь в боксе. Есть и молодёжь. На сбор в Турции приехали наши ученики, которые уже стали тренерами. Один человек, конечно же, не может всё охватить.

— Есть ребята, которые в будущем могли бы тоже засверкать на международной арене? За кем стоит уже сейчас начинать следить?

—За пару боёв до Мурата на ринг выйдет Давид Дзукаев, мы на него надеемся. В целом много хороших ребят. Причём не только своих воспитанников. К нам приезжают со всей России. Например, Артём Суслёнков — перспективный тяжеловес. Тоже верим, что из него получится большой боксёр.

— Во Владикавказе Гассиев — настоящая звезда и кумир для мальчишек. Он принимает участие в жизни школы?

— Он может посетить соревнования, если позволяет график. Прийти, пообщаться с ребятами, подсказать, провести мастер-класс. Но он пока профессиональный спортсмен, поэтому сосредоточен на своей работе.

— Ему нравится общаться с мальчишками?

— Да, он очень отзывчивый и внимательный в этом отношении.

— Какое его личное качество вам больше всего импонирует?

— Сложно сказать, я его с детства же знаю. Мне с ним комфортно работать. Он хороший человек и отличный боксёр.

— Дмитрий Бивол рассказывал, что на сборах его тренер Геннадий Машьянов варил своим подопечным борщ. У вас такое случалось?

— Это не уникальный случай. Я тоже месяцами готовил и воспитанникам, и даже уральским боксёрам. Сейчас у нас роль повара выполняет очень хороший тренер, мастер спорта международного класса Алан Чехоев. Кухню никому не доверяет. Раз в неделю накрывает стол.

— Вы сказали, про первый тяжёлый вес уже нужно забыть. В то же время Александр Усик рассматривает вариант с возвращением в эту категорию. Если бы была возможность реванша с ним, то вы бы пересмотрели свою позицию?

— А почему бы не встретиться в тяжёлом весе? Зачем спускаться вниз?

— Безусловно. Так или иначе, то поражение по-прежнему беспокоит Мурата?

— Сейчас он спокойно относится к случившемуся. Нет такого, что прямо жаждет реванша. Если всё сложится, то проведёт ответный поединок. Если нет — ничего страшного. Цель — не во что бы ни стало вновь встретиться с Усиком, а стать чемпионом мира. И не так важно, кто будет оппонентом.

— В одном из интервью Усик признавался, что переход в новую категорию дался ему непросто. Приходилось очень много есть для поддержания формы. Гассиев испытывает такие же проблемы?

— Наоборот. В последних боях в первом тяжёлом он с большим трудом делал вес. Приходилось много сбрасывать, поэтому сейчас Мурат себя как раз комфортно чувствует.

— Говоря об Усике, недавно он встречался с Даниэлем Дюбуа. На ваш взгляд, для него это была самая сложная схватка за время его выступления в тяжёлом дивизионе?

— Нет, конечно. С Дереком Чисорой ему пришлось труднее.

Также по теме Скандальная защита: Усик провёл минуту на полу, но нокаутировал Дюбуа и остался чемпионом мира Александр Усик сломил сопротивление Даниэля Дюбуа и второй раз защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO и The...

— В целом, как вы оцените выступление Усика в этой схватке?

— Александр — выдающийся спортсмен. И если я скажу что-то другое, это будет неправдой. Просто какие-то бои у него получилась лучше, какие-то хуже.

— На протяжении последних лет только и говорят об объединительном бое между Усиком и Фьюри. Кого вы считаете фаворитом?

— Трудно сказать. Но, наверное, всё-таки Фьюри. Он неординарный, вроде бы нескладный, но несмотря на свои габариты, очень скоординированный и не устаёт. Показывает нестандартный бокс. Хотя там много нюансов и однозначно сказать нельзя. Однако я склоняюсь к тому, что Тайсон победит.

— Если представить, что сейчас Гассиев волен выбирать, с кем ему подраться из большой четвёрки тяжёлого веса — Усиком, Фьюри, Джошуа или Деонтеем Уайлдером, кого бы вы выбрали?

— С любым было бы интересно. Все они — хорошие атлеты, большие, крупные. Но Фьюри, наверное, в приоритете.

— После минувших выходных многие стали включать в число сильнейших в категории и Чжана Чжилея. Такие оценки обоснованы?

— Не думаю. Скорее бой показал, что Джо Джойс — «дутый» боксёр. Китаец ничем не впечатлил. Ни в первом поединке с англичанином, ни во втором.