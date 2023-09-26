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Гассиев: постараюсь сделать так, чтобы зрители не зря посмотрели бой с Валлином

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Россиянин Мурат Гассиев рассказал о своём отношении к шведу Отто Валлину и важности этого противостояния.
Гассиев: постараюсь сделать так, чтобы зрители не зря посмотрели бой с Валлином
  • © Федерация бокса России

«Я ко всем соперникам отношусь одинаково уважительно и никого не недооцениваю. У меня в оппонентах боксёр посильнее предыдущих. Но готовлюсь к нему я так же серьёзно, как и к предыдущим боям. Отто — волевой и обученный боксёр, который идёт вперёд», — цитирует Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.

Он также поблагодарил всех, кто за него болеет и поддерживает по сей день, несмотря на паузы и определённые проблемы с проведением поединков. По его словам, он постарается сделать так, чтобы зрители не зря потратили своё время на просмотр боя и не зря включили телевизор.

Поединок между Гассиевым и Валлиным пройдёт 30 сентября в турецком Белеке и возглавит шоу «Лига Ставок. IBA Champions Night». Россиянин будет защищать пояс WBA Inter-Continental в тяжёлом весе.

Ранее мексиканский боксёр Сауль Альварес прокомментировал своё поражение от россиянина Дмитрия Бивола.

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