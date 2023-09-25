Валлин заявил, что очень мотивирован на поединок с Гассиевым

Шведский боксёр Отто Валлин рассказал о своей подготовке к поединку с россиянином Муратом Гассиевым в рамках шоу IBA Champions Night.

«Я безумно рад получить такой бой. Последние пару лет были тяжёлыми — без значительных боёв, но наконец у меня появилась большая возможность. Я хорошо подготовился к бою с Гассиевым и с нетерпением жду возможность показать свои навыки в самом поединке. Я очень мотивирован!» — заявил швед пресс-службе Федерации бокса России.

В предстоящем поединке Гассиев будет защищать пояс WBA Inter-Continental в тяжёлом весе.

Турнир 30 сентября в Белеке будет организован промоутерскими компаниями Ural Boxing Promotions, Patriot Boxing и Iron&Gloves Promotions при поддержке Международной ассоциации бокса. Генеральным партнёром выступит компания «Лига Ставок».

Россиянин занимает 11-е место в рейтинге WBA и 12-е — в рейтинге IBF в тяжёлом весе. Валлин входит в топ-15 рейтингов WBC (#14), WBO (#8) и IBF (#9).

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