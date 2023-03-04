Гассиев рассказал, почему решил получить гражданство Армении

Российский боксёр Мурат Гассиев высказался о получении гражданства Армении.

«Спасибо большое Армении за такую поддержку и возможность вернуться к большим боям. Надеюсь, этот шаг откроет передо мной новые горизонты и, самое главное, предоставит возможность вести титульные поединки», — сказал Гассиев после победы над американцем Майком Балогуном в поединке за вакантный пояс Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Intercontinental в тяжёлой весовой категории.

Также боксёр ответил на вопрос о том, когда состоится его следующий поединок.

«Отдохну около недели и начну тренироваться. А находить соперников — работа моей команды», — заявил он.

Бой проходил в Ереване и завершился нокаутом во втором раунде.

29-летний россиянин записал на свой счёт 30-ю победу (23 нокаутом) в 31 поединке. 39-летний американец пришёл в профессиональный бокс из американского футбола. Он потерпел первое поражение на профессиональном ринге. На его счету 20 побед.

Ранее Гассиев поделился эмоциями после победы над Балогуном в бою за пояс WBA Intercontinental.