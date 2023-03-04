Узнать больше

Гассиев рассказал, почему решил получить гражданство Армении

Короткая ссылка
Российский боксёр Мурат Гассиев высказался о получении гражданства Армении.
Гассиев рассказал, почему решил получить гражданство Армении
  • РИА Новости

«Спасибо большое Армении за такую поддержку и возможность вернуться к большим боям. Надеюсь, этот шаг откроет передо мной новые горизонты и, самое главное, предоставит возможность вести титульные поединки», — сказал Гассиев после победы над американцем Майком Балогуном в поединке за вакантный пояс Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Intercontinental в тяжёлой весовой категории.

Также боксёр ответил на вопрос о том, когда состоится его следующий поединок.

«Отдохну около недели и начну тренироваться. А находить соперников — работа моей команды», — заявил он.

Бой проходил в Ереване и завершился нокаутом во втором раунде.

29-летний россиянин записал на свой счёт 30-ю победу (23 нокаутом) в 31 поединке. 39-летний американец пришёл в профессиональный бокс из американского футбола. Он потерпел первое поражение на профессиональном ринге. На его счету 20 побед.

Ранее Гассиев поделился эмоциями после победы над Балогуном в бою за пояс WBA Intercontinental.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить