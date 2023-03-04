Гассиев поделился эмоциями после победы над Балогуном в бою за пояс WBA Intercontinental

Российский боксёр Мурат Гассиев прокомментировал победу над американцем Майком Балогуном в поединке за вакантный пояс Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Intercontinental в тяжёлой весовой категории.

«Очень приятные эмоции, как и всегда после победы. Рад здесь находиться. Спасибо людям, которые приехали на бой со всей России и моей родины Северной Осетии. Этот поединок получился очень важным для моей карьеры», — сказал Гассиев после боя.

Боксёр объяснил, почему никуда не торопился в первом раунде.

«Соперник был очень опасный и быстрый. Требовалось сначала присмотреться к нему. Это тяжёлая весовая категория, и один удар здесь может решить всё, как бы ты ни готовился. Просто где-то зевнул, пропустил, и всё закончилось. Точно также Балогун мог нокаутировать меня», — подытожил он.

Поединок проходил в Ереване и завершился нокаутом во втором раунде.

29-летний россиянин записал на свой счёт 30-ю победу (23 нокаутом) в 31 поединке. 39-летний американец пришёл в профессиональный бокс из американского футбола. Он потерпел первое поражение на профессиональном ринге. На его счету 20 побед.

Ранее сообщалось, что команду Гассиева попросили заклеить флаги России на экипировке перед боем в Ереване.