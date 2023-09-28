Узнать больше

Минеев может быть освобождён от участия в СВО

Короткая ссылка
Расул Магомедалиев, тренер Владимира Минеева, сообщил, что российский боец может быть освобождён от участия в СВО.
Минеев может быть освобождён от участия в СВО
  • РИА Новости

«Он депутат. А депутаты, как я знаю, освобождаются от СВО. Это хорошая новость, чтобы он мог подготовиться к бою», — приводит слова Магомедалиева «Спорт-Экспресс».

12 сентября Минеев стал депутатом Народного совета ДНР.

16 сентября он нанёс поражение Рафаэлю Карвальо в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по правилам кикбоксинга в Элисте.

18 ноября Минеев сразится с Иваном Штырковым.

Ранее сообщалось, что Штырков хочет получить за бой с Минеевым 10 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить