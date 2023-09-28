Минеев может быть освобождён от участия в СВО

Расул Магомедалиев, тренер Владимира Минеева, сообщил, что российский боец может быть освобождён от участия в СВО.

«Он депутат. А депутаты, как я знаю, освобождаются от СВО. Это хорошая новость, чтобы он мог подготовиться к бою», — приводит слова Магомедалиева «Спорт-Экспресс».

12 сентября Минеев стал депутатом Народного совета ДНР.

16 сентября он нанёс поражение Рафаэлю Карвальо в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по правилам кикбоксинга в Элисте.

18 ноября Минеев сразится с Иваном Штырковым.

Ранее сообщалось, что Штырков хочет получить за бой с Минеевым 10 млн рублей.