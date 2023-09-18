Штырков хочет получить за бой с Минеевым 10 млн рублей

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков планирует получить внушительный гонорар за поединок с чемпионом российского промоушена AMC Fight Nights Global Владимиром Минеевым.

«У нас по контракту прописано, что в случае реванша гонорары должны быть одинаковыми. Мною была озвучена сумма в 10 млн рублей. Сколько заплатят Владимиру (за первый бой), мне без разницы», — цитирует Штыркова Metaratings.

36-летний боец из Хабаровска подчеркнул, что ему дали согласие на его условия договора.

«Меня всё устраивает», — заключил Штырков.

По условиям контракта, бойцы должны провести один бой по правилам кикбоксинга и второй по правилам ММА.

На счету Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья в схватках по правилам смешанных единоборств. 15 сентября он нокаутировал Рафаэля Карвальо во втором раунде в бою и одержал третью победу подряд по правилам кикбоксинга.

Штырков в мае в дебютном поединке по правилам кикбоксинга победил Петра Романкевича. В боях по правилам ММА у него 22 победы (десять нокаутом).

Ранее Минеев после победы над Карвальо заявил, что отправится в зону СВО.