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Минеев после победы над Карвальо заявил, что отправится в зону СВО

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Владимир Минеев после победы над бразильцем Рафаэлем Карвальо заявил, что отправляется в зону специальной военной операции (СВО).

«Я подписал контракт с Минобороны. У меня ещё полтора года по контракту службы в армии. Я отправляюсь в зону СВО», — приводит слова Минеева РЕН ТВ.

По словам бойца, если ему командование одобрит ещё один отпуск, тогда он проведёт ещё один поединок.

«Вот буду максимум от себя делать, чтобы мне дали ещё один отпуск. Буду проситься на самые сложные задачи и оправдывать свои отпуска частые усиленной работой на службе», — сказал он.

15 сентября Минеев нокаутировал Карвальо во втором раунде в бою по правилам кикбоксинга.

Ранее тренер Минеева Расул Магомедалиев заявил, что боец в скором времени завершит спортивную карьеру.

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