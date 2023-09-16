Минеев завершит карьеру через два-три боя

Расул Магомедалиев, тренер Владимира Минеева, сообщил, что российский боец принял решение в скором времени завершить спортивную карьеру.

«Еще два-три боя и все. Но многое будет зависеть от его специального задания», — цитирует Магомедалиева ТАСС.

Минеев 16 сентября нанёс поражение Рафаэлю Карвальо в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по правилам кикбоксинга в Элисте.

В активе 33-летнего россиянина 27 побед и два поражения в кикбоксинге. Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе выиграл 16 поединок и один проиграл в ММА.

Ранее Минеев признался, что хочет заниматься возрождением спорта в ДНР.