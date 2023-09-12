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Минеев признался, что хочет заниматься возрождением спорта в ДНР

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев рассказал, что планирует заняться возрождением спорта в ДНР.
Минеев признался, что хочет заниматься возрождением спорта в ДНР
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Что входит в обязанности избранного народом депутата — представлять интересы народа. Я буду защищать их в сфере спорта. Войду в соответствующий комитет, буду заниматься возрождением спорта ДНР. Прежде заявлявший о себе на высоком уровне регион сейчас испытывает серьёзный недостаток внимания и сил в этой отрасли», — цитирует Минеева РИА Новости.

18 ноября 2022 года Минеев нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке, проходившем по правилам кикбоксинга. После поединка боец заявил, что берёт паузу в карьере в связи с подготовкой к отправке в зону проведения СВО в качестве добровольца.

Следующий поединок Минеев проведёт по правилам кикбоксинга с Рафаэлем Карвальо 15 сентября в Элисте. Россиянин владел титулами чемпиона по версиям организаций WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF. 

Ранее Минеев высказался о подготовке к бою с Карвальо.

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