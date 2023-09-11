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Минеев: набрал 70% формы перед поединком с Карвальо

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев высказался о подготовке к бою с бывшим чемпионом Bellator Рафаэлем Карвальо.
Минеев: набрал 70% формы перед поединком с Карвальо
  • Gettyimages.ru

«Подготовка к бою с Карвальо идёт в нормальном режиме, сейчас я уже вышел на финишную прямую. По ходу тренировочных сборов я планировал выйти на 70% готовности и думаю, что уже достиг этого уровня», — цитирует Минеева РИА Новости.

Минеев проведёт поединок по правилам кикбоксинга с Карвальо 15 сентября в Элисте. Россиянин владел титулами чемпиона по версиям организаций WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF. 

18 ноября 2022 года Минеев нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке, проходившем по правилам кикбоксинга. После поединка боец заявил, что берёт паузу в карьере в связи с подготовкой к отправке в зону проведения СВО в качестве добровольца.

Ранее сообщалось, что гонорар Минеева за поединок с Карвальо превысит 10 млн рублей.

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