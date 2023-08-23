Гонорар Минеева за поединок с Карвальо превысит 10 миллионов рублей

Российский боец Владимир Минеев заявил, что его гонорар за бой с Рафаэлем Карвальо превысит 10 миллионов рублей.

«Думаю, что Карвальо рассчитывает на свои антропометрические данные, на длину рук. Наверное, на свою нестандартную технику и пластичность. Можно говорить, что гонорар за поединок будет больше 10 миллионов», — цитирует Минеева «Матч ТВ».

12 августа стало известно, что Минеев проведёт поединок по правилам кикбоксинга с Карвальо 15 сентября. Россиянин владел титулами чемпиона по версии организаций WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF. 18 ноября 2022 года российский боец нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке, проходившем по правилам кикбоксинга.

Ранее Минеев рассказал, что покинул зону СВО и начал подготовку к бою с Карвальо.