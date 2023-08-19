Минеев покинул зону СВО для подготовки к бою с Карвальо
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
«Взял запланированный отпуск пораньше, чтобы провести подготовку и сам бой», — цитирует Минеева «Матч ТВ».
12 августа стало известно, что Минеев проведёт поединок по правилам кикбоксинга с бывшим чемпионом Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо 15 сентября. Россиянин владел титулами чемпиона по версии организаций WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF.
18 ноября 2022 года Минеев нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке, проходившем по правилам кикбоксинга. После поединка боец заявил, что берёт паузу в карьере в связи с подготовкой к отправке в зону проведения СВО в качестве добровольца.
Ранее Минеев поддержал российскую саблистку Анну Смирнову после скандала с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира по фехтованию.