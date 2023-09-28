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Джермелл Чарло назвал Тима Цзю «бумажным чемпионом»

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Американский боксёр Джермелл Чарло назвал «бумажным чемпионом» австралийского боксёра Тима Цзю.
Джермелл Чарло назвал Тима Цзю «бумажным чемпионом»
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Сейчас Тим Цзю считается чемпионом на бумаге. Если он получит и поднимет пояс WBO, он станет бумажным чемпионом. Чемпион, которому не нужно было что-либо делать», — приводит слова Чарло Main Event.

WBO сообщила, что Цзю будет признан полноценным чемпионом мира 30 сентября, как только Чарло, владеющий поясом, проведёт бой в Лас-Вегасе с мексиканцем Саулем Альваресом.

18 июня австралийский боксёр российского происхождения победил мексиканца Карлоса Окампо. На его счету 23 выигрыша и ни одного поражения.

Ранее Тим Цзю заявил, что хочет стать главной звездой бокса.

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