Джермелл Чарло назвал Тима Цзю «бумажным чемпионом»

Американский боксёр Джермелл Чарло назвал «бумажным чемпионом» австралийского боксёра Тима Цзю.

«Сейчас Тим Цзю считается чемпионом на бумаге. Если он получит и поднимет пояс WBO, он станет бумажным чемпионом. Чемпион, которому не нужно было что-либо делать», — приводит слова Чарло Main Event.

WBO сообщила, что Цзю будет признан полноценным чемпионом мира 30 сентября, как только Чарло, владеющий поясом, проведёт бой в Лас-Вегасе с мексиканцем Саулем Альваресом.

18 июня австралийский боксёр российского происхождения победил мексиканца Карлоса Окампо. На его счету 23 выигрыша и ни одного поражения.

Ранее Тим Цзю заявил, что хочет стать главной звездой бокса.